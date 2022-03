Oranienburg: Ehrenveranstaltung für Uta Gerber

Oranienburg

Herzblut, Leidenschaft, Fleiß, Hartnäckigkeit und viel Empathie – diese Attribute zeichnen Uta Gerber seit vielen Jahren aus. Dazu streitet und kämpft die 43-Jährige verbissen für die eigene Sache, die Geschäftsführerin der Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung e. V. Oranienburg-Süd ist nicht bekannt als Leisetreter, wenn es darum geht, die Bedingungen der Menschen zu verbessern. Am Mittwoch war aber selbst die sonst so redegewandte Uta Gerber sprachlos – mit einer Überraschungsehrenveranstaltung wurde ihre Arbeit gewürdigt,

Geheime Ehrenveranstaltung für Uta Gerber

Ein wenig wunderte sich Uta Gerber schon am Mittwochnachmittag, als mehr und mehr Gäste zu einem eigentlich als ganz normalen Arbeitstermin angeberaumten Treffen erschienen. Als dann noch Staatssekretär Benjamin Grimm vorfuhr, war die Verwunderung der 43-Jährigen noch ein wenig größer. Im Raum versammelt, beichtete Bolko Prußok, Vorstandsvorsitzender der Lebenshilfe, ein Geheimnis: „Liebe Uta – ich habe bisher noch nie gelogen in meinem Leben – bis heute. Diese Veranstaltung ist nur für dich und alle Gäste hier heute sind nur für dich da.“

Vom Vorstandsvorsitzenden Bolko Prußok gab es Blumen für Uta Gerber. Quelle: Enrico Kugler

Oberste Geheimhaltung war die vergangenen Tage angesagt im Hause der Lebenshilfe, um Uta Gerber einen besonderen Rahmen zu gewährleisten. „Wir wollen einfach Danke sagen, für das, was du seit vielen Jahren für die Lebenshilfe tust“, begann Prußok seine kurze Rede. Als dann anschließend Pflegedienstleiterin Meike Müller das Lied „Hab’ Dank für Deine Zeit“ von Reinhard Mey mit eigens umgestalteten Text sang, war es auch um die sonst so toughe Uta Gerber geschehen. „Ich habe von all dem nichts gewusst, ich bin einfach nur gerührt und absolut sprachlos“, gibt Gerber zu Protokoll. Seit 2003 ist Uta Gerber bei der Lebenshilfe beschäftigt, seit 2008 als Geschäftsführerin. Die Arbeit von Gerber wurde anschließend auch in der Laudatio von Staatssekretär Benjamin Grimm gewürdigt. „Jeder Mensch ist besonders und einzigartig, jedes Leben geht und zeichnet einen ganz eigenen Weg. Einige Menschen benötigen auf ihrem Weg durchs Leben Hilfe – echt Lebenshilfe. Und genau diese leisten Sie hier in der Lebenshilfe, mit Leidenschaft, Anteilnahme und viel Kreativität und das 24 Stunden am Tag und 365 im Jahr.“

Staatssekretär Benjamin Grimm hielt Laudatio. Quelle: Enrico Kugler

Gerade die Herausforderungen inmitten der Corona-Pandemie stellte auch das Team der Lebenshilfe vor neue Aufgaben. „Ihre Aufgabe ist immer anspruchsvoll, Ihre Tätigkeit nicht einfach nur ein Beruf, sondern eine Berufung. Während der Corona-Pandemie mussten Sie die ihnen anvertrauten Menschen vor einer Ansteckung schützen, aber auch weiterhin am täglichen Leben beteiligen. Sie haben diese Menschen durch diese belastende Zeit begleitet, aufgeheitert und auch getröstet“, hob Benjamin Grimm die Arbeit von Gerber und ihrem Team hervor. Neben Blumen und einer „Danke Uta“-Torte gab es auch noch ein Buch, was Benjamin Grimm der sichtlich überwältigten Uta Gerber überreichte. In dem Buch „Brandenbuch“ war eine Widmung vom Ministerpräsidenten Dietmar Woidke, der sich bei Uta Gerber für die aufopferungsvolle Arbeit bedankte.

Uta Gerber liebt den wunderbarsten Beruf der Welt

Nach einem Gläschen Sekt und dreimal kurz durch das Gesicht wischen rang dann auch Uta Gerber wieder Fassung. „Es ist einfach nur toll und ich bin wirklich sehr dankbar für die Geschenke und die netten Worte. Aber ich mache diesen Job auch so unfassbar gerne, ich liebe meinen Job und es ist der schönste Beruf auf der Welt. Wenn dir ein Mensch voller Dankbarkeit ein Lächeln schenkt, kann das nichts übertreffen.“ Neben Staatssekretär Benjamin Grimm kamen auch der SPD- Landtagsabgeordnete Björn Lüttmann, Micha Schaub, Geschäftsführer Nordbahn gGmbH und Vorstandsmitglieder und Bereichsleiter und Bereichsleiterinnen der Lebenshilfe zur „heimlich“ einberufenen Ehrenveranstaltung. Alle vereinte ein Gedanke – einer starken Frau Danke zu sagen für eine tolle Lebensleistung und eine berufliche Laufbahn, die mehr ist als nur eine Tätigkeit nach DIN-Norm. „Sie sind selbst in die WG gezogen um die Menschen zu betreuen, haben mit kühlen Kopf alle stetig wechselnden Coronamaßnahmen umgesetzt oder sogar nach Dienstschluss noch ein Weihnachtsessen organisiert. Danke für alles“, so Grimm abschließend.

Von Knut Hagedorn