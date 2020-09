Oranienburg: Ein neues Gesicht für das Grüne Klassenzimmer

Oranienburg

Das Grüne Klassenzimmer im Oranienburger Schlosspark kann seit dem 1. September auf tatkräftige Unterstützung bauen. Neben Reikja Priemuth, Leiterin des Grünen Klassenzimmers, absolviert nun der 19-jährige Roman Thalemann aus Schildow sein Freiwilliges Ökologisches Jahr ( FÖJ) in dem Lehr- und Anschauungsbereich. „Ich hab in diesem Jahr mein Abitur an der Käthe-Kollwitz-Gesamtschule in Mühlenbeck abgelegt“, erzählt der junge Mann. Eigentlich habe er danach Biologie und politische Bildung auf Lehramt studieren wollen, berichtet er weiter. Doch die strengen Zugangsbedingungen machten dem naturbegeisterten Schildower einen Strich durch die Rechnung, eine Alternative musste her.

Von den Pfadfindern in den Schlosspark

„Ich hab dann in einem Zeitungsartikel von der Möglichkeit des Freiwilligen Ökologischen Jahres gelesen“, erinnert er sich. Das freute auch Reijka Priemuth. „Wir haben im vorigen Jahr gar keine Bewerbung, in diesem Jahr insgesamt nur zwei bekommen“, berichtet sie. Mit Roman Thalemann hat sie nun jemanden an der Seite, der in Sachen Natur nicht ganz unerfahren ist. „Seit ich in der ersten Klasse war, bin ich auch Mitglied bei den Pfadfindern“, erzählt der 19-Jährige. Mittlerweile ist er sogar Jugendleiter der Jugendgruppe in Summt.

Roman Thalemann wird im Oktober seine erste eigene Führung anbieten. Quelle: Stefanie Fechner

Nun nutzt er die Wartezeit auf einen Studienplatz sinnvoll, wie er sagt. Roman unterstützt Reijka Priemuth mittlerweile tatkräftig bei den zahlreichen Führungen, aber auch handwerkliche Tätigkeiten gibt es im Grünen Klassenzimmer zu erledigen. „Natürlich gehören aber auch die klassischen Arbeiten wie Unkraut entfernen und gießen zu den Aufgaben“, erklärt die 37-jährige Priemuth. Arbeiten, die dem jungen Mann durchaus liegen. „Was mir generell sehr viel Spaß macht, ist, Kindern Wissen zu vermitteln und mit ihnen ein Bewusstsein für bestimmte Themen zu entwickeln.“

Am 12. Oktober darf er sich im Rahmen eines Workshops der Ferien-Uni (Funi) beweisen. Dann wird er einen Workshop mit zehn Kindern leiten und ihnen die Welt der heimischen Vögel näher bringen. „Auch Vogelfutter werden wir selbst herstellen“, verrät Roman.

Projekte gemeinsam angehen

Bei seiner Familie und seinen Freunden kommt sein Engagement gut an. „Einer meiner Freunde macht ebenfalls ein FÖJ“, erzählt der Schildower, der aktuell täglich mit den öffentlichen Verkehrsmitteln nach Oranienburg pendelt. Im Grünen Klassenzimmer fühlt er sich pudelwohl. „Hier kann ich meinem naturwissenschaftlichen Interesse nachgehen, die Arbeit ist sehr abwechslungsreich und vielseitig“, beschreibt er. Damit auch ja keine Langeweile aufkommt, dafür sorgen auch die neuen Projekte, die Reikja Priemuth und Roman Thalemann demnächst gemeinsam angehen werden. „Uns wurden Fördermittel von der deutschen Postcode-Lotterie bewilligt“, verrät Priemuth. Damit sollen dann neue Attraktionen für die kleinen und großen Besucher geschaffen werden.

