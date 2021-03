Oranienburg

Am Donnerstag (25. März) in der Zeit von 9.30 bis 16.30 Uhr verschafften sich bisher unbekannte Täter über eine Balkontür Zutritt zu einer Wohnung in Oranienburg. „Die Balkontür wurde aufgehebelt, so dass die Täter in das Innere der Wohnung gelangt sind“, berichtete Christin Knospe, Pressesprecherin der Polizeidirektion Nord.

Die Täter durchsuchten die Wohnung und konnten nach ersten Erkenntnissen Bargeld stehlen. Der entstandene Gesamtschaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt.

Von MAZonline