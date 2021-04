Oranienburg: Einbrecher stehlen Mobiltelefone und Elektrofahrrad

Oranienburg

Am frühen Mittwochmorgen (28. April) verschafften sich bisher unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Mobilfunk-Geschäft in der Bernauer Straße in Oranienburg, indem sie sich an der Eingangstür zu schaffen machten. „Aus der Auslage wurden mehrere Mobilfunkgeräte und ein Elektro-Klapprad gestohlen“, berichtete Polizeisprecherin Ariane Feierbach. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Kriminaltechniker kamen zum Einsatz und sicherten Spuren, die Kripo ermittelt.

Von MAZonline