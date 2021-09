Oranienburg

Irgendwann zwischen dem 28. August und dem 17. September sind Unbekannte in der Eisenacher Straße in Oranienburg durch Aufhebeln eines Fensters in ein Einfamilienhaus eingebrochen. In weiterer Folge wurden aus diesem Schmuck und Bargeld gestohlen.

Der Schaden beträgt 4.500 Euro. Neben der Strafanzeige konnten durch Kriminaltechniker diverse Spuren gesichert werden.

Von MAZonline