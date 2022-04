Oranienburg: Eine lauschige Nacht im Schlosspark verbringen

Oranienburg

Einfach mal raus, dem Alltag entfliehen. Dazu abschalten und exklusiv übernachten an einem ungewöhnlichen Ort, der sonst nur tagsüber geöffnet ist? Ab sofort sind exklusive Erlebnisnächte im Schlosspark Oranienburg möglich, und zwar in einem futuristischen Design „Sleep Cube“, der mitten im Gartenzimmer „Zuversicht“ steht. Buchbar ist dieses Abenteuer vom 15. April bis 14. Oktober.

Ein Blick ins Innere. Quelle: Tourismus und Kultur Oranienburg gGmbH

Das „sleeperoo“ befindet sich gut geschützt hinter einer Hecke aus Weiden und Feldahorn. Aus dem Cube schaut man auf die wunderschöne Bepflanzung und einen Birnbaum, der von einer Rundbank umgeben ist. Das Gartenzimmer ist zudem mit verschiedenen Fitnessgeräten bestückt – ideal für den Frühsport am Morgen.

Ausreichend Platz für zwei Erwachsene und ein kleines Kind

Tagsüber herrscht in Oranienburgs größtem Garten Trubel auf den weit ausgedehnten Wiesen und in der großen Spiellandschaft. Doch bei Einbruch der Abenddämmerung, wenn alle Gäste den Heimweg antreten, wird es ganz still im Schlosspark. Vögel zwitschern, leichter Wind bringt die Blätter zum Rascheln, der Blick ist frei auf den Himmel und die untergehende Sonne. Allein im Park – eine Nacht, die eine unvergessliche Erinnerung liefert!

Mit einer Liegefläche von 1,60 mal zwei Metern bietet das „sleeperoo“ ausreichend Platz für zwei Erwachsene, sogar auch mit kleinem Kind. Es ist mit nachhaltigen Materialien ausgestattet wie kuscheligen Decken, Sojaölkernmatratzen und Kissen. Die stromsparende LED-Beleuchtung, eine Chillbox mit Snacks und Getränken in Bioqualität und natürlich das transparente Dach sowie die großen Panoramafenster sorgen für das besondere Ambiente. Im Mittelpunkt steht jedoch das pure Erlebnis, nichts lenkt den Gast vom einmaligen Ort und den Momenten des Staunens ab.

Von MAZonline