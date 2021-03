Oranienburg: Eine schlagkräftige Elf für den Jugendbeirat

Oranienburg

Im Rahmen des Oranienburger Sozialausschusses am Dienstagabend wurden die elf Mitglieder des Jugendbeirates benannt. Zur Vorbereitung der Benennung des neuen Jugendbeirates wurden im November 2020 durch die Verwaltung 5112 Infobriefe und Bewerbungsunterlagen für eine Mitgliedschaft im Jugenbeirat mit der Post an alle Wahlberechtigten Oranienburger und Oranienburgerinnen versandt. Der Rücklauf der Bewerbungen in die Verwaltung erfolgte planmäßig bis zum 3. Januar 2021.

Jugendbeirat agiert zwei Jahre

Die elf Mitglieder des Jugendbeirates sind: Caius Hemmerling (Torhorstschule), Yannik Senß, Paula Hangleiter (beide Runge-Gymnasium), Gero Gewald (Student), Bastian Ackermann (Student), Yannik Schober (Freiwilliges Soziales Jahr), Misha Inagawa, Sebastian Maaß, Yanni Grimm, Leonie Sonnenberg und Zubair Ahmadi (alle Louise-Henriette-Gymnasium). Die Mitgliedschaft im Jugendbeirat der Stadt Oranienburg hat eine Dauer von zwei Jahren und muss von der Stadtverordnetenversammlung bewilligt werden.

Von Knut Hagedorn