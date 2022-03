Oranienburg: Einen Joint zum 16. Geburtstag – dieses Geschenk interessiert auch die Polizei

Oranienburg

Zum 16. Geburtstag schenke ein ebenfalls 16-Jähriger einem Freund einen Joint, welchen beide auf dem Schulhof einer Schule in Oranienburg am Dienstagvormittag auch sogleich konsumierten. Dabei wurden sie von einer Lehrerin erwischt, welche die Polizei hinzurief.

Drogen auf Schulhof in Oranienburg: Jugendliche an ihre Eltern übergeben

Neben der Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetzt, erwartet den 16-Jährigen nun auch noch eine Anzeige wegen Beeinträchtigung von Unfallverhütungs- und Nothilfemitteln. In seinem Rucksack wurde ein Nothammer gefunden, welcher in Notsituationen beispielsweise in Bussen Leben retten kann, woher dieser stammt, ist derzeit unbekannt. Beide Jugendliche wurden an ihre Eltern übergeben.

Von MAZonline