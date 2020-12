Oranienburg: Eltern-Kind-Treff überrascht mit digitalem Adventskalender

Oranienburg

Es war kein einfaches Jahr 2020. Die Corona-Pandemie hat auch die Arbeit des Eltern-Kind-Treffs (EKT) in Oranienburg vor große Herausforderungen gestellt und immer wieder zeitweilige Schließungen der Einrichtung verlangt. Zurzeit muss das EKT aufgrund der Maßnahmen zur Eindämmung der Covid-19-Pandemie erneut geschlossen bleiben. Bis zum Jahresende dürfen nach Terminabstimmung lediglich Beratungsangebote mit maximal zwei Haushalten stattfinden. Die für diesen Zeitraum geplanten Kurse, Angebote und Veranstaltungen entfallen.

Digitaler Adventskalender

Darüber hinaus hat sich das Team des EKT einige kreative Maßnahmen überlegt, um den Kontakt zu seinen Klientinnen und Klienten aufrecht zu erhalten und die Wartezeit bis zur Wiederöffnung zu verkürzen. So präsentiert das EKT auf der Website der Stadt zurzeit einen digitalen Adventskalender für Kinder. Über ein eingebettetes Video kann noch bis zum 24. Dezember täglich ein Türchen geöffnet werden, hinter dem sich immer eine kleine Überraschung verbirgt. Zu entdecken gibt es nicht nur knifflige Rätselfragen, sondern auch Bastelideen, lustige Geschichten und vieles mehr. Wer die genannte Frage oder Aufgabe lösen kann, sendet seine Antwort unter Angabe seines vollständigen Namens und Alters per E-Mail an ekt@oranienburg.de. Wer mit seiner Antwort richtig liegt, darf auf eine kleine Geschenktüte hoffen, deren Inhalt an das Alter des Gewinners angepasst wird. Teilnehmer unter 16 Jahren müssen eine Einverständniserklärung der Eltern in die E-Mail kopieren, um für die Verlosung berücksichtigt zu werden. Eine Vorlage findet sich direkt unter dem Adventskalender verlinkt. Der EKT-Adventskalender steht auf: www.oranienburg.de/ekt

