Die Sporthalle in Friedrichsthal ist in die Jahre gekommen und muss definitiv in den nächsten fünf Jahren abgerissen und ersetzt werden. Das bestätigten Ortsvorsteher Jens Pamperin und Bürgermeister Alexander Laesicke auf der Ortsbeiratssitzung in Friedrichsthal am Montag. Bis dahin ist mit Einschränkungen bei der Hallennutzung zu rechnen. So muss diese bei Schneefall gesperrt werden.