Oranienburg: Erster Trixi-Spiegel in Bernauer Straße kommt

Oranienburg

Es war eines der Siegerprojekte des Oranienburger Bürgerhaushalts im vergangenen Jahr: Die Montage von Trixi-Spiegeln in der Kreisstadt an für Radfahrern besonders gefährlichen Kreuzungen. Nach langwieriger Planung – für eine Aufstellung der Sicherheitsspiegel ist teils die Zustimmung von Landkreis, Polizei und auch des Landesbetriebs Straßenwesens erforderlich, sofern der Spiegel im Bereich einer Bundes- oder Landesstraße aufgestellt werden soll – ist die Stadtverwaltung nun der Umsetzung des Projekts einen Schritt näher gekommen.

Rückmeldung des Straßenbaulastträgers steht aus

So ist die Anbringung des ersten Trixi-Spiegels laut Verkehrsleitplaner noch für dieses Jahr geplant. Auf Hinweis der Polizei ist dessen Anbringung im Kreuzungsbereich der Bernauer-, Sachsenhausener- und Lehnitzstraße geplant. „Vorausgesetzt, die Zustimmungen des Straßenbaulastträgers und der Straßenverkehrsbehörde des Landkreises liegen vor“, teilt Nadine Schlitt aus der Stabsstelle der Stadt für Öffentlichkeitsarbeit mit. Straßenbaulastträger ist in diesem Fall der Landesbetrieb Straßenwesen. „Auch wenn ein Trixi-Spiegel nicht anordnungspflichtig ist, schätzen wir die Meinung der Straßenverkehrsbehörde und haben daher um eine Stellungnahme gebeten“, so Schlitt weiter. Seitens des Straßenbaulastträgers sei eine Zustimmung zur Anbringung, beispielsweise am Ampelmast, nötig. Aktuell befindet sich die Stadtverwaltung mit beiden Behörden in der Abstimmung. Auf die Abstimmung mit den genannten Stellen zur Aufstellung von Trixi-Spiegeln sei bereits bei der offiziellen Veröffentlichung aller Vorschläge zum Bürgerhaushalt hingewiesen worden, ergänzt Elke Fehlauer.

Spiegelerfindung nach Abbiegeunfall

Trixi-Spiegel sind Verkehrsspiegel, die ein Sichtfeld von 100 Grad ermöglichen. Sie verbessern an unübersichtlichen Kurven, Ausfahrten und Knotenpunkten die Sichtverhältnisse. Ihren Namen haben sie von der Tochter des Spiegel-Erfinders, Beatrix. Sie erlitt als Kind bei einem Abbiege-Unfall mit einem Lkw eine partielle Querschnittslähmung.

Von Nadine Bieneck