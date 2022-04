Oranienburg: Es brennt in der Straße „Am Kanal“

Oranienburg

Am Dienstagabend ist die Oranienburger Feuerwehr mit einem Großaufgebot zu einem Gelände in Straße „Am Kanal“ ausgerückt. Wie bereits vor vier Tagen in unmittelbarer Nähe sind Unrat und Reifen in Brand geraten, das bestätigte auf MAZ-Nachfrage auch Polizei-Dienstgruppenleiter Rene In der Rieden. Die tiefschwarze Rauchsäule ist über die Stadtgrenzen Oranienburgs hinaus zu sehen und in Oranienburg werden die Bürgerinnen und Bürger aufgefordert, die Fenster und Türen zu schließen.

Die Rauchsäule ist bis in die Innenstadt Oranienburgs zu sehen.Oranienburg Quelle: Privat

Auf dem Gelände des einstigen Russenflugplatzes nahe der Flugpionierstraße in Oranienburg ist es am Dienstagabend kurz nach 20 Uhr zu einem Brand eines Reifenstapels gekommen. Zahlreiche Feuerwehrfahrzeuge aus der Stadt Oranienburg und den umliegenden Ortsteilen sind derzeit mit den Löscharbeiten beschäftigt, auch die Polizei ist bereits vor Ort.

Der Reifenstapel in einer Größe von 15 mal 15 Metern habe in Vollbrand gestanden, erklärte Oranienburgs Stadtbrandmeister Sven Marten. Es sei mit zwei B-Rohren und einem C-Rohr parallel gelöscht worden, Wasser sei aus dem Kanal und einem Hydranten entnommen worden. Restliche Löscharbeiten würden mit Schaum vorgenommen, so Oranienburgs Stadtbrandmeister. Die Löscharbeiten dauerten bis kurz nach 22 Uhr.

Es gab mehrere Einsätze in dem Areal

Ob es sich um Brandstiftung handeln könnte, müsse die Polizei ermitteln. „Aber so ein Reifenstapel fängt nicht von alleine an, zu brennen“, so Marten. Über Jahre hinweg habe es in dem Areal immer wieder Einsätze gegeben, in den vergangenen beiden Wochen verstärkt.

Es habe beim Einsatz am Dienstagabend auch Schaulustige gegeben, die allerdings sogar den Einsatzkräften den Weg gewiesen hätten. „Das hat uns nicht gestört“, so Oranienburgs Stadtbrandmeister. Man sei mit 60 Einsatzkräften und elf Fahrzeugen vor Ort gewesen.

Von Knut Hagedorn