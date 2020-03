Oranienburg: Es tut sich etwas bei „Otto Brückner“

Oranienburg

Die Pfeiler zeigen nackte Steine, der Boden ist mit einem Schutz ausgelegt, die Wände sind kahl. Mittendrin steht Stephan Merz (57), der einstige Inhaber des Oranienburger Traditionsgeschäftes Otto Brückner in der Bernauer Straße, im Arbeitsdress. „Seit 14 Tagen sind wir dabei, die Verkaufsräume in ihren Urzustand zurückzubauen“, verrät Stephan Merz. Am 31. Dezember verkaufte er zum letzten Mal Ware an seine Kunden, seit dem 1. Januar ist das Geschäft Geschichte. Stephan Merz hatte aus gesundheitlichen Gründen aufgegeben. „Ich wünsche mir, dass hier wieder ein tolles Geschäft einzieht“, so der ehemalige Betreiber.

Anfragen zur Vermietung liegen bereits vor

Anfragen für die Vermietung liegen dem 57-Jährigen auch schon vor, noch steht aber nicht fest, was dort in Zukunft auf den etwa 200 Quadratmetern Verkaufsfläche feilgeboten wird. „Ich würde mir wieder einen Fachhandel wünschen, vielleicht ja wieder Haushaltswaren. Oder Bekleidung, die Klassiker eben. Was dann am Ende wirklich realisierbar ist, wird man sehen.“ Bis es so weit ist wird allerdings noch etwas Zeit ins Land gehen.

„Auch für Oranienburg wäre es toll, wenn hier wieder Leben einzieht. Wichtig ist, dass es passt.“ Stress macht er sich aber nicht, was den Umbau betrifft. „Das geschieht hier absolut druckfrei. Wir haben noch viel zu tun. Der Rest muss raus, eine Trennwand soll neu eingezogen werden“, verrät er. Wenn es die Zeit erlaubt, helfen auch Familie und Bekannte mit.

Der letzte Tag war sehr emotional

Über seine Entscheidung, das Geschäft zu schließen ist Stephan März auch zwei Monate danach noch zufrieden. „Ich habe mich in der Zwischenzeit gut erholt, für mich war die Entscheidung richtig“, konstatiert er. Trotzdem sei der 31. Dezember ein sehr emotionaler Tag für ihn gewesen. „Danach ist dann aber alles irgendwie von mir abgefallen.“ Allerdings gebe es da schon etwas, das ihm sehr fehlt, gibt er zu.

„Die Kunden sind mir über Jahrzehnte ans Herz gewachsen, die Gespräche und alles drum herum fehlen mir schon sehr.“ Und die treuen Kunden ließen Stephan Merz auch zum Ende nicht hängen. „Ich konnte im Räumungsverkauf so gut wie alles abverkaufen. Das ist wirklich toll.“ Seit 1840 existierte das Geschäft in der Oranienburger Innenstadt, hervorgegangen war es damals aus einer Schlosserei.

Das Haushaltswarengeschäft schloss 2019 ebenso wie das Sanitätshaus Schulz in der Mittelstraße oder die Escobar am Kino in der Berliner Straße. Das hatte zu intensiven Diskussionen über die Attraktivität und Gestaltung der Innenstadt und die aktuelle Parkraumbewirtschaftung geführt.

Von Stefanie Fechner