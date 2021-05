Oranienburg

Wenn es nach den Wünschen der FDP-Fraktion geht, sollen die Oranienburger und die touristischen Gäste zukünftig in den Genuss kommen, auch den bisher gesperrten hinteren Teil des Schlossparkes nutzen zu können. „Des Weiteren streben wir eine Öffnung des Tores in der Luisenstraße und des Tores an der Straße hinter dem Schlosspark an, die Tore sollen aber bestehen bleiben, um sie gegebenenfalls in der Dunkelheit zu schließen“, heißt es in dem Antrag der FDP-Fraktion.

Bislang gesperrtes Gelände im Blick

Die FDP-Fraktion sieht in einer Öffnung des bislang gesperrten Geländes keinen deutlichen Mehraufwand an Pflege, so dass es generell ein Mehrwert für alle wäre. Dem allerdings widersprach die Stadtverwaltung vehement. „Die hier beschriebene Fläche steht unter Natur- und Denkmalschutz. Der Pflegebedarf wäre auf jeden Fall sehr hoch, das ergeben einfach Erfahrungswerte“, erklärte Sozialdezernentin Stefanie Rose. Zudem gäbe es laut der Stadtverwaltung auch keine Erlaubnis der unteren Denkmalschutzbehörde, die entsprechende Fläche einzuzäunen. „Hier würde der historische Wert dieses Geländes nicht mehr gegeben sein, demnach würde es für eine Umzäunung keine Genehmigung geben“, ergänzt Rose.

Großer Pflegeaufwand

Auch ein Großteil der Ausschussmitglieder des Sozialausschusses sah zwar die Vorstellung einer Öffnung des Teilstücks im Schlosspark durchaus als charmant an, zeigte aber auch die großen Anstrengungen auf, um die Fläche dann in Schuss zu halten. Demnach stimmten acht Ausschussmitglieder gegen den Antrag der FDP-Fraktion, bei einer Ja-Stimme und einer Enthaltung.

Von Knut Hagedorn