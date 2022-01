Oranienburg: Fachjury soll über Konzepte für die Fläche in der Rungestraße entscheiden

Oranienburg

„Oranienburg soll und darf keine Schlafstadt werden. Das ist unsere klare Zielstellung, wenn es um die Innenstadtbelebung geht“, bekräftigt Oranienburgs Bürgermeister Alexander Laesicke Anfang der Woche in einem Pressegespräch. Allerdings sind die Flächen zur Entwicklung gerade im Innenstadtbereich endlich, so dass es akribischer Planungen bedarf. Eines der Filetstücke in städtischer Hand ist dabei die Fläche des einstigen Kraftverkehrshofes in der Rungestraße.

Das Gelände des ehemaligen Kraftverkehrshofes in der Rungestraße liegt seit Jahren brach. Quelle: Robert Roeske

Seit 15 Jahren laufen Planungen seitens der Stadtverwaltung, dieses Gelände mit Leben zu erfüllen. Um diesem Vorhaben Nachdruck zu verleihen, kaufte die Stadt Oranienburg die Brache im Mai 2020. Das Baufeld ist mittlerweile geräumt und an interessierten Investoren mangelt es laut der Stadtverwaltung auch nicht. Zusammen mit der BiG Städtebau wird nun eine Konzeptvergabe vorbereitet, die auch gefördert werden kann. Aktuell werden laut Baudezernent Frank Oltersdorf die entsprechenden Kriterien ausgearbeitet und dann den Stadtverordneten vorgelegt. „Es soll quasi eine Art Ideenwettbewerb ins Leben gerufen werden, eine Fachjury soll dann über das beste Konzept entscheiden“, so Laesicke ergänzend. Diese Jury soll dann die Platzierungen festlegen. Was allerdings nicht im Umkehrschluss heißt, dass sich die Stadtverordneten am Ende auch für Platz eins zwingend entscheiden müssen. Zudem soll auch im Rahmen der Konzeption eine Entscheidung gefällt werden, ob man das Grundstück verpachtet oder sogar an einen Investor verkauft.

Bernauer Straße soll belebt werden

Was genau mit dieser Fläche passieren soll, darüber gab es in den vergangenen Monaten hitzige Diskussionen und Debatten in der Stadt. Von einer dauerhaften Parkplatznutzung über ein Einkaufscenter bis hin zur Errichtung einer Parklandschaft waren diverse Ideenvorschläge mit dabei. Ziel der Stadtverwaltung ist es weiterhin ganz klar, durch die Bebauung der Fläche in der Rungestraße auch die Bernauer Straße zu beleben. Geplant sei dabei ein Durchbruch für Fußgänger. „Natürlich laufen die Planungen weiterhin darauf hinaus, die Entwicklung der Bernauer Straße voranzutreiben. Es muss langfristig das Ziel sein, die Gegend zwischen Bahnhof und Schloss in eine florierende Meile zu verwandeln“, so Laesicke eindeutig. Allerdings betonte das Stadtoberhaupt auch, dass die Zeiten sich verändert haben und das vor allem für den Einzelhandel gelte.

Provisorische Parkfläche noch in Planung

Im gleichen Gespräch teilte Baudezernent Frank Oltersdorf mit, dass die Errichtung des provisorischen Parkplatzes auf der Fläche sich noch verzögern wird. Laut einem Beschluss der Stadtverordnetenversammlung aus dem Dezember 2020 soll auf dem Gelände in der Rungestraße eine übergangsweise nutzbare Stellfläche entstehen. Diese soll kostenfrei sein und für mehr Belebung in der Innenstadt sorgen. Mitte November des Vorjahres wurde der entsprechende Bauantrag bei der zuständigen Baugenehmigungsbehörde eingereicht. Eigentlich sollte vor allem das Weihnachtsgeschäft durch zusätzliche Parkflächen angekurbelt werden in der Oranienburger Innenstadt. Allerdings gab Alexander Laesicke auch zu Protokoll, dass die Begutachtung der Bauanträge mittlerweile in der Kreisverwaltung bis zu einem dreiviertel Jahr in Anspruch nimmt.

Innenstadtbeirat soll installiert werden

Des Weiteren betonte auch Baudezernent Frank Oltersdorf im gleichen Atemzug noch mal, das auf dem Gelände auch Altlasten im Boden gefunden wurden. „Wir gehen davon aus, das die Stellflächen erst im dritten Quartal 2022 fertiggestellt werden können“, so Oltersdorf weiter. Die Belebung der Innenstadt bleibt allerdings ein wichtiger Themenbereich für die Oranienburger Stadtverwaltung, so soll auch ein installierter Innenstadtbeirat – bestehend aus Experten verschiedener Bereiche – beratend zukünftig zur Seite stehen. Diese Beschlussvorlage hat die Stadtverwaltung in die Ausschüsse gereicht und hofft auf eine Zustimmung schlussendlich seitens der Stadtverordneten. All das soll schlussendlich dafür sorgen, dass Oranienburg eben keine Schlafstadt wird.

Von Knut Hagedorn