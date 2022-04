Ein Einfamilienhaus hat am Freitagnachmittag in Oranienburg gebrannt. Das Feuer war offensichtlich vor einer Wertstofftonnen übergesprungen.

Oranienburg: Feuer in einer Wertstofftonne setzt Haus in Brand

