Oranienburg: Feuerwehr rückt zum Gefahrguteinsatz aus

Zu dem Stichwort „Gefahrgut“ wurden die hauptamtlichen Kräfte der Feuerwehr Oranienburg und der Freiwilligen Feuerwehr Germendorf am Mittwochmorgen (4. November) gerufen. Wie Ariane Feierbach, Pressesprecherin der Polizeidirektion Nord auf MAZ-Nachfrage bestätigte, sind auf einem Feldweg entlang der B96 nahe der Germendorfer Dorfstraße drei Heizöltanks aufgefunden worden. „Da sich noch Reste einer bisher unbekannten Flüssigkeit in den Tanks befanden, wurde auch die Feuerwehr alarmiert“, berichtete sie weiter.

Wie Stadtbrandmeister Sven Marten erklärte, richteten die Einsatzkräfte die Tanks auf, um ein weiteres Auslaufen der Flüssigkeit, bei der es sich vermutlich um Heizöl handelt, zu verhindern. „Die Kennzeichnungen der Tanks wurden ebenfalls entfernt, da muss man schon von Vorsatz ausgehen“, erläuterte er weiter. Ein Kriminaltechniker der Polizei war ebenfalls vor Ort und sicherte Spuren. Die Entsorgung der Tanks obliegt nun dem Landkreis Oberhavel. „Die Tanks müssen heute zumindest ausgepumpt werden, um ein erneutes Auslaufen der Flüssigkeit zu verhindern“, so Marten weiter. Im besten Falle könne die Entsorgung der Tanks auch am gleichen Tag stattfinden.

Der Tatzeitraum kann nach Aussage der Pressestelle der Polizei derzeit noch nicht festgelegt werden. Fest steht aber, dass neben den Tanks liegendes Styropor in so genannten Big Packs bereits am 27. Oktober gemeldet wurden, war an der Einsatzstelle zu erfahren.

