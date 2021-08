Oranienburg: Filmfans wird Blick hinter die Kulissen gewährt

Oranienburg

„Wie man eine gute Geschichte erzählt - Die Kunst des Drehbuchschreibens”. Unter diesem Motto wird am Sonnabend, 21. August ein kostenloser Vortrag für Jugendliche ab 14 Jahren und alle anderen Filminteressierten in der Stadtbibliothek in Oranienburg stattfinden.

Drehbuchautor gewährt spannende Einblicke

Anhand des Films „Harry Potter und der Gefangene von Askaban“ zeigt Professor Jens Becker Beispiele, um zu veranschaulichen, wie Filmgeschichten typischerweise aufgebaut sind, führt Fachbegriffe aus der Dramaturgie ein und stellt einige Kniffe erfahrener Drehbuchautoren vor, mit denen diese zum Beispiel für Spannung sorgen. Drehbuchautor und Regisseur Professor Jens Becker, der an der Filmuniversität Babelsberg im Studiengang „Drehbuch/Dramaturgie“ unterrichtet, teilt sein Expertenwissen mit jungen Filmfans aus Oranienburg und der Umgebung. Am Sonnabend, den 21. August, ist er von 15.30 Uhr bis 17 Uhr in der Oranienburger Stadtbibliothek zu Gast und ermöglicht Filminteressierten ab 14 Jahren im Rahmen der Vortragsreihe „Junge Filmuni on Tour“ einen Blick hinter die Kulissen des Filmemachens. Der Auftakt letzten Sonnabend mit Oscarpreisträger Michael Lankes, der 30 Interessierte begeisterte, war sehr erfolgreich und spannend. Nun folge eine nicht minder spannende Fortsetzung.

Von MAZonline