Oranienburg

Was vor mehr als einem Jahr noch unter die Kategorie Science Fiction gefallen wäre, ist Realität. Dieser widmet sich jetzt eine Ausstellung mit dem Titel „Veränderung“. Sie ist ab Donnerstag in der Volkshochschule des Landkreises Oberhavel zu sehen.

Aufgrund der begrenzten Platzkapazitäten wird sie auch in digitaler Form veröffentlicht. Gezeigt werden ästhetisch und technisch anspruchsvolle Arbeiten, die in einem Volkshochschulkurs unter der Leitung des Fotografen und Kulturpädagogen Mathias Richter entstanden sind.

Das sind die Teilnehmer

Fünf Teilnehmende – das sind Kirsten Henow, René Hiller, Thomas Krämer, Alena Meißner und Janett Umlawski – haben sich mit ihrem persönlichen Erleben der Pandemie auseinandergesetzt und diese fotografisch festgehalten.

„Die Ausstellung, die wir jetzt in der Volkshochschule zeigen, beleuchtet eindrucksvoll die Veränderungen unseres Alltags während der Coronazeit, in der Gewohntes ungewöhnlich und Selbstverständliches – wie etwa Begegnungen und Nähe – zur Ausnahme wurden. Die Werke lassen uns teilhaben an Einsamkeit und Zerrissenheit, aber auch an innerer Einkehr und Entschleunigung sowie intensivem Naturerleben“, wirbt der für Kultur zuständige Dezernent Matthias Rink für einen Besuch der Werkschau.

Endlich wieder Ausstellungen

Anna Drosdowska, Leiterin der Volkshochschule, ergänzt: „Ich bin sehr froh, dass nun wieder Ausstellungen in unserem Haus möglich sind. Dass wir nach der pandemiebedingten Ausstellungspause mit einer Schau zum durch das Virus veränderten Erleben starten, ist folgerichtig.“

Die Ausstellung wird ab Donnerstag, dem 05.08.2021 auf der Homepage der Volkshochschule unter https://vhs.oberhavel.de veröffentlicht. Auch ein persönlicher Besuch der Ausstellung in der Volkshochschule Oberhavel, Havelstraße 18, in Oranienburg ist möglich.

So kann man die Schau besuchen

Aufgrund der geltenden Umgangsverordnung können aktuell maximal fünf Personen zeitgleich die Ausstellung anschauen.

Anmeldungen – auch für den Tag des Ausstellungsbeginns – sind möglich per Mail an maria.krolik@vhs.oberhavel.de oder telefonisch unter der Rufnummer 03301/ 601-5753.

Von MAZonline