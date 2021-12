Oranienburg: Fraktionen wollen Straßenausbau schneller auf den Weg bringen

Oranienburg

Knapp 130 Kilometer Sandpisten existieren noch in Oranienburg und seinen Ortsteilen. Das von der Oranienburger Stadtverordnetenversammlung beschlossene und von der Stadtverwaltung umzusetzende Straßenausbaukonzept soll mit Priorisierungen diesen Zustand verändern. Allerdings gab es dahingehend Unmut und Ärger, Bürgerinitiativen haben sich gegründet. Alle sieben Oranienburger Fraktionen drücken nun aber aufs Gaspedal, eine vom Bauausschuss eigens einberufene Arbeitsgruppe stellt nun seine Ergebnisse vor.

Christian Howe (l.), Olaf Kästner (M.) und Bendin gehörten alle drei zur siebenköpfigen Arbeitsgruppe. Quelle: Enrico Kugler

„Auch wenn es hier und da mal unterschiedliche Meinungen gab, war es eine sehr gute und ergebnisorientierte Arbeit in der Arbeitsgruppe“, berichtet Olaf Bendin, Vorsitzender des Bauausschusses und Ortsvorsteher von Germendorf. Neben dem SPD-Politiker waren noch Christian Howe (CDU), Olaf Kästner (Die Linke), Katrin Kittel (FWO/Piraten), Jörg Roitzsch (Bündnis 90/Die Grünen), Heiko Zillmann (FDP) und Joachim Radke (AfD) in der Arbeitsgruppe vertreten. „Gerade in den Ortsteilen besteht absolut Bedarf. Wir wollen den Straßenausbau und die Instandsetzung gemeinsam im Sinne der Stadt vorantreiben“, so Kästner.

Olaf Kästner. Quelle: Enrico Kugler

Das jetzt erstellte Arbeitspapier der Arbeitsgruppe „Straßenbau“ wird nun in die Ausschüsse wandern und wird am 14. Februar 2022 in der Stadtverordnetenversammlung präsentiert. Kernthemen des Arbeitspapieres sind die Einführung der erweiterten Straßeninstandsetzung in Anlehnung an das „Bernauer Modell“. Hierbei handelt es sich um eine Instandsetzungsmaßnahme und unterliegt damit nicht der Erschließungsbeitragssatzung. Für die Planung und Umsetzung der Maßnahmen sind jährlich ausreichend Mittel im städtischen Haushalt bereitzustellen. „Es wird Zeit, das wir anfangen in Oranienburg vernünftige Straße zu bauen. Wir sollten nicht weiter Zeit verstreichen lassen“, so Bendin.

Christian Howe. Quelle: Enrico Kugler

Des Weiteren soll laut Arbeitsgruppe geprüft werden, ob die bestehende Klassifizierung der Straßen aus den 1990er Jahren, welche als Grundlage für die Erarbeitung der Straßenausbaukonzeption diente, auch heute noch für Sammel- und Anliegerstraßen gelten kann. „Das Prüfergebnis ist der Stadtverordnetenversammlung schrittweise im Rahmen der regulären Sitzungsfolgen, beginnend spätestens im Juni 2022, vorzulegen“, bekräftigt Christian Howe. Wichtig ist allen Beteiligten auch, die Bürgerinnen und Bürger noch mehr mit einzubinden in die Arbeitsschritte, präsenter und transparenter zu agieren. „Wir sehen das bisher ausgearbeitete Straßenausbaukonzept der Stadt Oranienburg nicht als gescheitert an, wollen es nur verfeinern. Natürlich wird es über die anfallenden Kosten Diskussionen geben, aber auch hier wollen wir mit allen in den Dialog gehen“, so Bendin. Laut der Arbeitsgruppe soll spätestens 2023 mit dem Straßenausbau begonnen werden.

Von Knut Hagedorn