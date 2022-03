Mit einer Fahrraddemo von Oranienburg nach Hohen Neuendorf beteiligte sich die Oranienburger Ortsgruppe von Fridays For Future am 10. globalen Klimastreiktag. Rund 50 Sympathisanten und Unterstützter beteiligten sich an der Fahrt, die am Bahnhof Oranienburg begann und am Rathaus in Hohen Neuendorf endete.