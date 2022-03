Fridays For Future ruft am 25. März zum 10. Globalen Klimastreik auf. Die Oranienburger Ortsgruppe plant auch in Oberhavel eine Aktion unter dem Motto #PeopleNotProfit. Die Fahrraddemo startet um 15.30 Uhr am Bahnhof in Oranienburg und endet am Rathaus in Hohen Neuendorf.