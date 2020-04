Frische Luft tanken am Lehnitzsee

Oranienburg

Die Wellen kräuseln sich je nach Windstärke mal sanft oder mal etwas mehr, es riecht nach See und auf den alten Laubbäumen am Uferrand zwitschern die Vögel – das erwartet Spaziergänger, die am Lehnitzsee unterwegs sind. Dort kann man die Natur pur genießen und auf den Wegen auch den geforderten Corona-Sicherheitsabstand einhalten.

Wer eine Angelkarte besitzt, darf sich sogar ans Ufer setzen, um zu angeln – mit zwei Meter Sicherheitsabstand natürlich. Sämtliche Süßwasserfische vom Aal bis zum Zander tummeln sich in dem 2,3 Kilometer langen sogenannten Toteissee.

Ein Lastenkahn schiebt sich über den Lehnitzsee, wo man an vielen Ecken am Ufer verweilen kann. Quelle: Jeannette Hix

Und wenn die Corona-Krise vorbei ist, werden sicher auch wieder viele Ausflugsdampfer und Freizeitkapitäne mit ihren kleineren Booten an der neuen Steganlage ankern. Sie befindet sich direkt unterhalb zwischen der Turm-Erlebnis-City und der Kita Falkennest. Rund 330 000 Euro hat sie gekostet. Etwa 80 Prozent davon hat das Land Brandenburg als Förderung locker gemacht. 39 Meter lang und 18 Meter breit ist der neue Steg mit acht Seitenstegen von sechs bis zwölf Meter Länge – hier können auch 16 Freizeitkapitäne anlegen. Dank vier Beleuchtungssäulen sogar nachts.

Die Oberhaveler wissen natürlich, dass der See seinen Namen vom Dorf Lehnitz am Südufer bekommen hat. Ursprünglich wurde der bis zu 400 Meter breite See vom Stintgraben gespeist und über das Lehnitzfließ in die Havel entwässert.

Tretbootverleih beim Hafenrestaurant LuBea am Oranienburger Lehnitzsee – das ist im Sommer auf jeden Fall ein toller Freizeitspaß. Foto: Enrico Kugler Quelle: Enrico Kugler

Doch 1914 wurde der See dann Bestandteil der Havel-Oder-Wasserstraße. Im Rahmen dessen schuf man eine schiffbare Verbindung vom Malzer Kanal über die Lehnitzschleuse zum Nordufer des Sees. Damit wich der alte Lehnitzfließ-Abfluss vom Lehnitzsee einer Kanalverbindung zur Oranienburger Havel, was eine Absenkung des Wasserspiegels zur Folge hatte. Laut des Gewässerwarts Olaf Wusterbarth hat der See eine sehr gute Wasserqualität. Im Sommer lädt er dann auch wieder zum Baden ein.

Von Jeannette Hix