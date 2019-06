Oranienburg

Wer noch schnell, kurz vor knapp, weiße Schuhe, eine weiße Spange oder einen weißen Hut kaufen wollte, hatte im vergangenen Jahr wenige Tage vorm 4. Juli richtig schlechte Karten. Oranienburg war quasi leergekauft – jedenfalls, was Bekleidung und alle möglichen anderen passenden Dinge in Weiß betraf. Wer fürs „Picknick in Weiß“ dieses Jahres nun also noch nicht komplett eingekleidet oder ausgestattet ist, sollte sich sputen.

Mit dabei: Artistokraten

Am Mittwoch, 3. Juli, wird der Schlosspark Oranienburg wieder zur großen Picknickwiese mit Stil: Alle Besucher erscheinen komplett in Weiß gekleidet, mit weißen Tischen, Stühlen, Decken und Accessoires. Jeder Teilnehmer bringt sein eigenes Essen und Getränke mit. Alle Tische aneinandergereiht ergeben eine lange, weiße Festtafel, an der es sich herrlich schlemmen und plaudern lässt – egal, ob man die Tischnachbarn vorher schon kannte oder nicht. Ein unvergleichlicher Sommerabend im Schlosspark – wie jedes Mal begleitet von den einzigartigen Artistokraten! Um 18 Uhr geht es los. Der Eintritt ist frei!

Für das Picknick ausstatten

Auch in diesem Jahr können im Vorfeld wieder Bierzeltgarnituren gemietet werden. Außerdem werden nun auch Tische samt Tischdecken, Stühle und Fleecedecken fürs perfekte Picknick zur Miete angeboten – solange der Vorrat reicht. Anfragen nimmt das Team der Schlosspark-Kasse, Schloßplatz 1, Telefon: 03301 600 85 31, entgegen.

Von MAZonline