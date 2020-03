Am Sonntag gedachte die Stadt Oranienburg den Opfern des Bombardements vor 75 Jahren. Am 15. März 1945 verloren tausende Menschen in Oranienburg ihr Leben. Zugleich war die Gedenkveranstaltung die letzte offizielle Veranstaltung in Oranienburg für die kommenden Wochen, alles weitere ist anhand des Coronavirus abgesagt worden.