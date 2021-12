Oranienburg

In Oranienburger Apotheken in der Friedensstraße sowie in der Berliner Straße wurden am Freitag, 10. Dezember, gefälschter Impfpässe vorgelegt. Aufmerksame Mitarbeiter der Apotheken schöpften Verdacht und verständigten daraufhin die Polizei.

Die Impfpässe wurden zur Beweissicherung sichergestellt. Strafanzeigen wurden gegen die Tatverdächtigen aufgenommen und an die Kriminalpolizei überstellt.

Von MAZonline