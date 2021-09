Oranienburg: Gehwege an der Heidelberger Straße werden saniert

Oranienburg

Am Montag, 13. September, beginnen in der Heidelberger Straße in Oranienburg Bauarbeiten. Die Gehwege sind überwiegend mit Beton- und Natursteinmaterialien befestigt und müssen wegen starken Anhebungen durch Baumwurzeln, Schäden am Pflastermaterial und einigen Fehlstellen erneuert werden. Auch die Grundstückszufahrten werden mit dem Gehwegausbau neu hergestellt. Zuwegungen in ordnungsgemäßen Zustand werden an den neuen Gehweg nur angepasst.

Baumaßnahmen sollen bis Dezember abgeschlossen sein

Nach dem Rückbau des vorhandenen Gehweges und dem Einbau einer Schottertragschicht werden Betongehwegplatten verlegt. Die angrenzenden Rasenflächen werden frisch besät. Der rund 920 Meter lange Abschnitt soll bis zum Dezember abgeschlossen sein. Die Gesamtkosten liegen bei rund 436.000 Euro.

Von MAZonline