Oranienburg

„Es ist inzwischen eine schöne Tradition geworden, dass uns Erstklässler zum bevorstehenden Osterfest dabei unterstützen, den Boulevard zu schmücken.“ Oranienburgs Geschäftsstraßenmanager Stefan Wiesjahn zeigte sich zufrieden am Freitagvormittag inmitten einer wilden Kinderschar. Rund 20 Erstklässler der 1a aus der Germendorfer Grundschule unterstützten die Citygemeinschaft Oranienburg (CGO) beim österlichen Schmücken des Boulevards.

Tradition seit drei Jahren

„Der Kontakt zur Germendorfer Grundschule kam einst über den Kunstverein im Oranienwerk zustande, dort hatte man einen engen Draht zur Sozialarbeiterin der Grundschule. So kam eines zum anderen“, berichtet Wiesjahn. Rund 500 bunt bemalte Ostereier wurden am Freitagvormittag an den Sträuchern und Baumumrandungen aufgehängt. Ganz bewusst hat man sich dabei für den Boulevard entschieden, wie CGO-Vorsitzende Christiane Podkowa anmerkt: „Wir sind hier inmitten des Stadtzentrums und wir wollen so einen kleinen Teil dazu beitragen, die Innenstadt bunter zu gestalten.“

Citygemeinschaft mit weiteren Aktionen zum Osterfest

Neben der Schmückaktion zusammen mit der Germendorfer Grundschule wird es in den kommenden Tagen noch weitere Aktionen mit Blick auf das Osterfest geben, wie Stefan Wiesjahn weiter ausführt: „Es werden noch große Eier aufgestellt, des Weiteren werden wir in diesem Jahr auch vieles in Orange schmücken, um damit auf das am 28. April stattfindende Orangefest hinzuweisen.“ Für die Erstklässler der Germendorfer Grundschule war nicht nur das Gestalten der Eier im Vorfeld ein großer Spaß, sondern auch das Dekorieren. Zum Abschluss gab es noch von den Markthändlern Äpfel.

Von Knut Hagedorn