Oranienburg

Was wird aus dem „Alten Speicher“ in Oranienburg? Kommt wirklich der Abriss-Bagger? Am Dienstag gab es im Oranienburger Schloss ein Treffen zwischen dem Bürgermeister Alexander Laesicke und dem Investor des Bauprojektes, der TAS OR Speicher GmbH & Co KG. Ein Gutachten sage, dass die Sanierung wirtschaftlich ni...