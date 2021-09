Oranienburg

Ein Zeuge rief am Dienstag (7. September gegen 18.30 Uhr die Polizei, weil er in einem Waldstück nahe der Semmelweisstraße/Ecke Behringstraße ein Motorrad entdeckt hatte. Die Beamten überprüften das Fahrzeug, welches am Vortag in Oranienburg als gestohlen gemeldet worden war und informierten den Eigentümer. Nachdem ein Kriminaltechniker Spuren am Fahrzeug sicherte, konnte es an den Halter übergeben werden

Von MAZonline