Oranienburg: Großes Interesse am Bürgerhaushalt

Oranienburg

Erstmals konnten die Oranienburgerinnen und Oranienburger in diesem Jahr im Zuge der Bundestagswahl am 26. September in den Wahllokalen der Stadt auch über den Bürgerhaushalt abstimmen. Tausende Bürgerinnen und Bürger nutzten diese neue Chance. Mit mehr als 70 Vorschlägen, die zur Auswahl standen, war der Abstimmungsbogen sehr umfangreich.

Abstimmung zum Bürgerhaushalt noch bis 29. Oktober möglich

„Es ist erfreulich, wie kreativ die Menschen unserer Stadt immer neue Ideen entwickeln, um Oranienburg schöner und lebenswerter zu machen und sich auch daran beteiligen, die besten Vorschläge auszuwählen“, so Bürgermeister Alexander Laesicke. Derzeit werden die zahlreichen Stimmzettel ausgezählt, eine enorme Herausforderung für die beteiligten Mitarbeiter. Auch die Möglichkeit, sich online an der Abstimmung zu beteiligen wird deutlich intensiver genutzt als im vergangenen Jahr. Bereits mehr als 1000 Interessierte haben per Internet ihre Stimme abgegeben. Diese Möglichkeit besteht noch bis zum 29. Oktober 2021. Die Vorschläge mit den meisten Befürwortungen werden im kommenden Jahr umgesetzt bis das Budget von 111.000 Euro ausgeschöpft ist.

Von MAZonline