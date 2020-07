Der Ärger um die Oranienburg Holding und kein Ende. Heftige Kritik äußert nun die Grünen-Fraktion der Oranienburger Stadtverordnetenversammlung am Umgang von Bürgermeister Alexander Laesicke mit der Diskussion um die städtische Holding. Mit seinen Äußerungen im neuen Stadtmagazin heize er die Stimmung in der Stadt weiter an und rufe zur Denunziation auf, statt die Situation zu beruhigen.