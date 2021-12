Oranienburg: Grundhafter Ausbau der Sachsenhausener Straße

Oranienburg

Die Sachsenhausener Straße in Oranienburg wird grundhaft ausgebaut im Bereich zwischen Rungestraße und Heidestraße. Der Abschnitt Sachsenhausener Straße/Chausseestraße ab Heidestraße bis Straße „Zum Bahnhof“ (Stichweg) soll zu einem späteren Zeitpunkt im Rahmen einer Deckschichtsanierung inklusive Einbau von Querungsstellen instandgesetzt beziehungsweise aufgewertet werden. Darauf einigten sich am Montagabend mit deutlicher Mehrheit die Oranienburger Stadtverordneten. Die Bauausführung ist für das Jahr 2023 geplant.

Baulastträger wird die Stadt Oranienburg sein

Die vorliegenden Planungsunterlagen umfassen den grundhaften Ausbau der Sachsenhausener Straße, beginnend ab dem Kreisverkehr Rungestraße. Das Bauende befindet sich circa 100 Meter nördlich der Heidestraße. Träger des Vorhabens ist die Stadt Oranienburg. Sie ist gleichzeitig Straßenbaulastträger. Die Finanzierung erfolgt aus Eigenmitteln der Stadt Oranienburg und soll mit Fördermitteln nach der Richtlinie des Ministeriums für Infrastruktur und Landesplanung für die Förderung von Investitionen zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse in den Gemeinden des Landes Brandenburg - Teil kommunaler Straßenbau untersetzt werden. Angestrebt wird eine Förderung von 75 Prozent.

Variante C wird favorisiert

Die Stadtverordneten einigten sich mehrheitlich auf die vorgelegte Variante C von vier vorgelegten Varianten. In dieser Variante wird der Radweg in einer Breite von zwei Meter auf Hochbord am Fahrbahnrand geführt. Er wird durch einen 0,75 Meter breiten Sicherheitsstreifen von der Fahrbahn getrennt. Zwischen dem Radweg und dem 1,80 Meter breiten Gehweg verläuft ein Grünstreifen in einer Breite zwischen 1,22 Meter und 2,77 Meter. Überwiegend weist der Grünstreifen eine Breite von circa 2 Meter auf und ermöglicht, neue Bäume zu pflanzen. „Es ist empfehlenswert, die Pflanzgrube mit Hilfe von verdichtbarem Baumpflanzsubstrat zur Verkehrsfläche zu erweitern. Es ist möglich, dass die geplanten Pflanzbereiche mit Medienleitungen belegt sind“, bemerkt die Stadtverwaltung. An den Bushaltestellen wird der Radweg hinter der Wartefläche in einer Breite von 1,60 Meter vorbeigeführt. Zur Wartefläche ist ein 0,30 Meter breiter Sicherheitsstreifen und zum Gehweg ein taktiler Trennstreifen von 0,25 Meter Breite vorgesehen. Es ist nicht möglich, den Baumbestand der Sachsenhausener Straße in diesem Abschnitt zu erhalten. „Die vorhandenen Baumachsen liegen so ungünstig, dass beim Bau der Verkehrsflächen Wurzelbereiche unweigerlich geschädigt und Bäume mittelfristig in ihrer Vitalität stark beeinträchtigt werden würden“, so die Stadtverwaltung. Die geschätzten Kosten für die Variante C betragen rund 1, 27 Millionen Euro.

Von Knut Hagedorn