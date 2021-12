Oranienburg: Grundschule Mitte in den Startlöchern

Oranienburg

Die Stadt Oranienburg wächst und wächst – mit großen Schritten nähert man sich der 50 000er Einwohnermarke. Umso wichtiger ist es demnach auch, die soziale Infrastruktur auf die neuen Herausforderungen auszurichten. So wird ab dem 1. August 2022 mit der Grundschule Mitte im Schlosspark ein weiteres Schulgebäude seinen Betrieb aufnehmen.

Anke Michelczak, Amtsleiterin für Bildung und Soziales in Oranienburg. Quelle: Andrea Kathert

„Wir planen in dem Gebäude zwei erste Klassen mit bis zu 25 Kindern, auch eine Schulleitung, ein entsprechendes Lehrerkollegium und natürlich ein Sekretariat sind bereits eingeplant“, berichtet Amtsleiterin für Bildung und Soziales Anke Michelczak. In dem ehemaligen Gebäude der Nationalen Volksarmee, das seit Anfang der Neunziger Jahre umgenutzt wurde, sind bislang Kitakinder untergebracht und das wird auch in Zukunft so bleiben, wie Michelczak bestätigt. So wird die Grundschule ins zweite Obergeschoss einziehen, die Kitaeinrichtung bleibt im Erdgeschoss und im ersten Obergeschoss. Für das Gebäude ist eine Schulnutzung nichts neues, denn über zwei Jahrzehnte lang war die Comenius-Grundschule im Gebäude beheimatet. Die Planungen laufen allerdings bereits weiter bei der Oranienburger Stadtverwaltung, man ist sich dort bewusst, das die Grundschule Mitte stetig erweitert werden muss.

Schulname noch nicht in Stein gemeißelt

So soll die Grundschule im Schlosspark Jahr für Jahr seine Kapazität hochfahren.“Die Planungen sehen vor, in der Weißen Stadt eine dreizügige Grundschule zu errichten, die wird aber erst 2029 bezugsfertig sein“, so die Amtsleiterin. Bis dahin wird es mit der Grundschule Mitte ab Sommer des kommenden Jahres ein weiteres Bildungsangebot in der Kreisstadt Oranienburg geben. Allerdings ist der Name noch nicht in Stein gemeißelt, sondern laut Anke Michelczak nur ein vorläufiger Titel, die Schulkonferenz wird über eine entsprechende Namensänderung abschließend bestimmen, ebenso über die Besetzung des Lehrerkollegiums.

Von Knut Hagedorn