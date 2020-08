Oranienburg: Haarschnitt für den guten Zweck

Oranienburg

„Leider ist das Thema Krebs in den vergangenen Wochen und Monaten stark in den Hintergrund getreten und geht meiner Meinung nach etwas unter. Dieses Thema muss wieder mehr in den Fokus gerückt werden“, begründet Dirk Herzog eine Benefizaktion, die ab dem 1. Oktober für vier Wochen lang in allen sechs Friseursalons des 52-Jährigen starten wird. Pro Haarschnitt spendet der Unternehmer einen Euro an den Verein „Kinderlaecheln“, der sich seit Jahren für krebskranke Kinder engagiert.

Dirk Herzog betreibt sechs Filialen

„Der Verein leistet tolle Arbeit und versucht den an Krebs erkrankten Kindern Wünsche zu erfüllen“, beschreibt Dirk Herzog die Arbeit des Fördervereines aus Berlin-Buch. „Mein Vater ist an Krebs gestorben, leider wird man auch im Freundeskreis immer mit dem Krebs in Berührung gebracht“, erklärt der Unternehmer seine privaten Beweggründe. „Ich hoffe somit durch diese Aktion so viele Menschen wie möglich zu erreichen“, so der 52-Jährige, der in Bernau, Basdorf, Berlin-Wilhelmsruh, Cottbus, Waren und Oranienburg sechs Friseursalons betreibt.

Benefizaktion läuft vier Wochen lang

Den gesamten Oktober lang wird der Unternehmer für jeden Haarschnitt einen Euro spenden. „Ich habe als Kind selber sehr lange im Krankenhaus verbracht und weiß daher wie wichtig es ist, wenn man ein wenig Ablenkung bekommt und dafür sorgt der Verein ’Kinderlaecheln’ in beeindruckender und vor allem bewegender Art und Weise“, so Dirk Herzog berührt. Aufmerksam wurde der Unternehmer auf die Arbeit des Vereines durch Aktionen für krebskranke Kinder beim Eishockeyverein EHC Eisbären Berlin vor einigen Jahren. Seit Mai 2018 betreibt der in Ahrensfelde ( Barnim) wohnhafte Unternehmer auch den Salon in der Oranienburger Schulstraße 7 und beschäftigt aktuell drei Mitarbeiterinnen im Salon. Ab dem 1. September wird auch eine Auszubildende das Team verstärken.

