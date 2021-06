Oranienburg

Ein Zeuge meldete der Polizei am Donnerstagmittag (17. Juni) gegen 11.35 ein Hakenkreuz an einer Litfaßsäule in der Stralsunder Straße in Oranienburg. Die Beamten konnten ein silberfarbenes Hakenkreuz mit einer Größe von 150x80 Zentimetern feststellen. Das zuständige Ordnungsamt veranlasste nach der Anzeigenaufnahme die Beseitigung der Schmiererei. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.

Von MAZonline