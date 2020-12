Zu dem am Sonnabendmorgen in einer Bushaltestelle in der Berliner Straße in Oranienburg festgenommenen 39-Jährigen, welcher dort mit einem Fahrrad, verschiedenen Werkzeugen und Gegenständen sowie einem Baustellenradio angetroffen wurde, und die vermutlich aus Diebstahlshandlungen stammen könnten, hat die Kriminalpolizei am Sonntag ihre Ermittlungen fortgesetzt.