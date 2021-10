Oranienburg: Hauptausschuss gibt grünes Licht für sozialen Wohnungsbau in Schmachtenhagen

Schmachtenhagen

Mit einem einstimmigen Votum hat sich der Oranienburger Hauptausschuss am Montagnachmittag hinter einen Antrag des Ortsbeirates Schmachtenhagen gestellt, der die Schaffung von sozialem Wohnungsbau im Ortsteil zum Inhalt hat.

Bedarf an sozialem Wohnraum stark vorhanden

Im Antrag des Ortsbeirates heißt es dahingehend wie folgt: „Im Ort werden wiederholt Bedarfe an sozialem Wohnraum, nicht zuletzt für die Kameraden der Jugendfeuerwehr, die nach Schule und Ausbildung im Ort und bei der Freiwilligen Feuerwehr bleiben möchten, angemeldet. Nach aktuellen Informationen ist die Deckung des sozialen Wohnungsbaus in Oranienburg positiv zu bewerten, dies offenkundig durch größere Bauvorhaben der Wohnungsbaugesellschaft mbH Oranienburg (Woba) in jüngerer und aktueller Zeit in der Kernstadt. In Schmachtenhagen betreibt die Woba bisher einzig den Wohnblock am Ernst-Thälmann-Platz. Weiterer sozialer Wohnungsbau in Schmachtenhagen wird dringend benötigt.“

Einstimmiges Votum des Hauptausschusses

Im Hauptausschuss stimmten alle Mitglieder für diesen Antrag. Sollte der Antrag am 25. Oktober auch bei der Stadtverordnetenversammlung ein positives Votum erhalten, wird die Stadtverwaltung beauftragt zu prüfen, ob städtische Grundstücke hierfür zur Verfügung stehen oder ein entsprechendes Grundstück käuflich erworben werden kann. Alternativ sei von der Stadtverwaltung zu prüfen, ob eine entsprechende Bebauung im hinteren Bereich des Grundstücks der Wohnungsbaugesellschaft mbH Oranienburg in der Ernst-Thälmann-Platz 7a – 7c erfolgen kann.

Von Knut Hagedorn