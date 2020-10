Oranienburg: Hauptsaison im Schlosspark wird verlängert

Mit dem 3. Oktober endet in der Regel auch die Hauptsaison in Oranienburgs größtem Garten. Die Kasse schließt eher, das Café schließt ganz. In diesem, aufgrund der Pandemie so schwierigen Jahr aber will die Tourismus und Kultur Oranienburg gGmbH einfach mal „länger machen“ und ihre Gäste erfreuen: So gelten die Bedingungen der Hauptsaison nun bis einschließlich 31. Oktober 2020.