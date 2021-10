Oranienburg: Heeresmusikkorps Neubrandenburg lädt zum Benefizkonzert

Oranienburg

Nach einem Jahr coronabedingte Pause wird nun eine langjährig gepflegte Tradition in Oranienburg fortgesetzt: Am 4. November spielt das Heeresmusikkorps Neubrandenburg wieder für einen guten Zweck in der Dreifeldhalle des Louise-Henriette-Gymnasiums auf. “Ich freue mich, dass wir diesen Versuch nun wieder starten können“, freute sich Oranienburgs Bürgermeister Alexander Laesicke, auf dessen Einladung die Musiker in die Kreisstadt kommen. Außerdem ist der Reservistenverband in die Organisation des Konzerts beteiligt.

Im letzten Jahr sei aus den bekannten Gründen gar nicht daran zu denken gewesen. „Umso schöner ist es, dass wir in diesem Jahr wieder an eine langjährige Tradition anknüpfen können.“

Hälfte der Einnahmen kommt zwei Obdachlosen in Oranienburg zu Gute

Die Musiker bekommen für ihren Auftritt keine Gage – die Einnahmen aus dem Kartenverkauf werden in zwei Projekte investiert. Die Hälfte der Einnahmen kommt in jedem Jahr dem Bund der Kriegsgräberfürsorge zu Gute. „Bei der anderen Hälfte der Einnahmen ist es Tradition, dass sich die Bürgermeister der Stadt Oranienburg für einen guten Zweck entscheiden“, erklärte Alexander Laesicke weiter.

„In diesem Jahr kommt das Geld zwei bekannten Obdachlosen in Oranienburg zu Gute, die wie gern unterstützen möchten.“ Es stehe ein kalter Winter für die zwei Personen bevor, die nach Aussage des Stadtoberhauptes freiwillig auf der Straße leben. „Wir wollen die beiden, die im Prinzip auch jeder kennt, einfach nicht übersehen.“

Stabsfeldwebel a.D. Bernd Fischer bedankte sich im gleichen Atemzug bei der Stadt und der Tourismus und Kultur Oranienburg gGmbH (TKO) für die Einladung und die Unterstützung bei der Durchführung des Konzerts. „Mein Dank gilt auch dem Landkreis, der uns die Halle zur Verfügung stellt und allen Helfern im Hintergrund, die man auf den ersten Blick gar nicht sieht – die aber dafür sorgen, dass das Konzert reibungslos ablaufen kann.“

3-G-Regel und Maske bis zum Platz

Die Rahmenbedingungen des Abends erklärte Evelin Rabe von der TKO. So gelte an diesem Abend die 3-G-Regel. Besucher müssen also entweder vollständig geimpft, getestet oder genesen sein. Ein entsprechender Nachweis ist am Einlass vorzuweisen. „Dabei darf das Testergebnis nicht älter als 24 Stunden sein“, ergänzte sie. Maskenpflicht herrscht am 4. November nur auf dem Weg zum Platz – dort kann der Mund-Nasen-Schutz abgelegt werden.

Karten gibt es derzeit schon im Vorverkauf bei der Tourist-Info Oranienburg am Schlossplatz 2 oder unter www.reservix.de. Die Tickets kosten zwölf Euro, Kinder unter zwölf Jahren zahlen sechs Euro. Die musikalische Leitung hat Oberstleutnant Christian Prchal. Das Konzert dauert etwa 90 Minuten – inklusive Zugaben und coronabedingt ohne Pause. Einlass ist am Donnerstag ab 18 Uhr. Los geht es final um 19 Uhr.

Von Stefanie Fechner