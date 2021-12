Oranienburg: Heimathafen wird zum Anleger für Tanzwütige

Oranienburg

Die Idee geisterte Gregor Weiß, Steven Uecker und seiner Frau Caro schon seit einem Jahr durch den Kopf. In Oranienburg sollte es wieder eine Disco geben, eine Anlaufstelle für Tanzwütige und Partybegeisterte. „Im Vorjahr wurden wir durch den Lockdown ausgebremst. Im Oktober dieses Jahres haben wir dann gesagt – jetzt oder nie“, blickt der 31-jährige Steven Uecker zurück. Nach zwei Monaten Vorbereitungszeit war es dann am 4. Dezember soweit – der Dance Club „Heimathafen“ öffnete erstmals seine Pforten.

Sehr zur Freude von Steven Uecker (l.), seiner Ehefrau Caro und Gregor Weiß war die Premiere des „Heimathafens“ sehr gut besucht. Quelle: Robert Roeske

Das Ambiente könnte kaum malerischer sein. Direkt am Lehnitzsee liegt das Hafen-Restaurant „LuBea“, das seit zwölf Jahren den Eltern von Steven Uecker gehört. Zukünftig soll das Restaurant einmal im Monat als Location für den Dance Club „Heimathafen“ dienen. „Ziel ist es immer am ersten Sonnabend im Monat zu öffnen“, berichtet Caro Uecker, die zusammen mit Ehemann Steven in Birkenwerder wohnt. Zur Premierenveranstaltung kamen knapp 300 Gäste, sehr zur Freude der Veranstalter: „Wir hatten schon schlaflose Nächte vorher, wir haben die 2G Plus-Regel angewandt und waren uns nicht sicher wie es angenommen wird“, gewährt Gregor Weiß einen Blick ins Seelenleben und Steven Uecker ergänzt: „Wir haben alle Maßnahmen befolgt die notwendig sind. Wir haben am Eingang auch Testmöglichkeiten angeboten, dazu Kontaktverfolgung per Luca-App.“

Auf zwei Dancefloors kann getanzt werden im Heimathafen und dabei auch das malerische Ambiente des Lehnitzsees genossen werden. Quelle: Robert Roeske

lm Inneren angekommen, genossen die Gäste die neue Tanzmöglichkeit im vollen Umfang. „Die Stimmung war klasse, alle hatten total viel Spaß. Es war eine tolle Premiere, ohne jeglichen Stress“, resümiert Gregor Weiß. Zwei DJ aus Berlin sorgten für die Beats. „Natürlich war der Aufwand im Vorfeld schon immens, aber die Premiere hat gezeigt – es lohnt sich“, blickt auch Caro Uecker zufrieden zurück. Da nahmen die Veranstalter auch gerne in Kauf, dass der Sonntag dann etwas kürzer war als geplant. „Um 5.30 Uhr am Sonntagmorgen haben wir dann das Licht angemacht. Nachdem alle Gäste weg waren, haben wir alles gereinigt und das Mobiliar wieder eingeräumt, das um 12 Uhr wieder das Restaurant ganz normal öffnen konnte“, blickt Steven Uecker zurück.

In der Glühweinhütte gab es auch leckere Bratwurst. Quelle: Robert Roeske

Ob der „Heimathafen“ allerdings im Januar zur zweiten Auflage wieder öffnen kann, steht aktuell noch in den Sternen. Laut einer neuen Verordnung plant die Brandenburger Landesregierung die Schließung aller Clubs und Diskotheken ab dem 14. Dezember. Für die Kapitäne des „Heimathafens“ zwar ein zu erwartender Rückschlag, aber die Pläne gehen schon viel weiter. „Wir haben damit gerechnet und müssen es so akzeptieren. Langfristig wollen wir aber den ’Heimathafen’ etablieren und den Menschen in der Region eine Möglichkeit bieten, ausgelassen zu feiern“, so Steven Uecker. Auch wenn es sein muss, weiterhin mit der 2G Plus-Regelung. „Wir lassen da auch keine Luft ran, halten uns klar an die Vorgaben. Aber nahezu alle Gäste haben das völlig akzeptiert. Ich glaube die meisten sind einfach froh, mal wieder etwas tanzen zu können und ein paar schöne Stunden zu verbringen“, blickt Caro Uecker voraus. Für das leibliche Wohl soll es auch in Zukunft wieder im Außenbereich Glühwein und Bratwurst geben, dazu zwei Tanzbereiche. Auch die Musikgenres sollen variieren, man will sich auf nichts festlegen lassen. Weitere Informationen zum Heimathafen unter https://www.facebook.com/heimathafenclub oder bei Instagram.

Von Knut Hagedorn