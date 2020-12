Oranienburg: Hobbymaler Mike Franke unterstützt Speicher-Petition

Oranienburg

Die Petition zum Erhalt des Oranienburger Speichers hat am Sonnabend die Zahl von rund 350 Unterzeichnern – davon über 250 aus Oranienburg – erreicht. Der Initiator Thomas Ney zeigte sich zufrieden: „Ich wusste zwar, dass das Thema Speicher viele Menschen in unserer Stadt bewegt. Dass aber in so kurzer Zeit so viele Menschen die Petition unterzeichnen, hat mich doch überrascht.“

Dieses Bild vom Speicher von Mike Franke wird verlost. Quelle: Mike Franke

Anzeige

Unterstützung bekommt die Aktion nun vom Oranienburger Künstler Mike Franke, dessen Bilder von Oranienburg sich im Internet großer Beliebtheit erfreuen. Dieser hat nun auch ein Bild vom historischen Oranienburger Speicher gemalt, welches unter den ersten 500 Unterzeichnern der Petition verlost werden soll. Dazu Franke: „Als Künstler ist mir sehr viel daran gelegen, den Speicher zu retten, denn er ist ein Oranienburger Original und immer wieder ein tolles und wertvolles Malobjekt.“ Unter www.speicher-oranienburg.de können sich Interessierte über die Geschichte des Oranienburger Speichers informieren und die Petition zum Erhalt des vom Abriss bedrohten, denkmalgeschützten Gebäudes unterzeichnen. Ab der kommenden Woche soll die Unterschriftensammlung auch in verschiedenen Oranienburger Geschäften beginnen.

Von MAZonline