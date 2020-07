Oranienburg Holding: Trubel um Besetzung des Sonderausschusses schon vor der ersten Sitzung

Oranienburg

Steht der temporäre Untersuchungsausschuss der Oranienburger Stadtverordnetenversammlung, der am Montag als Sondersitzung des Hauptausschusses erstmals zusammenkommt, schon vor seiner Premierensitzung vor der ersten Bewährungsprobe? Ganz sieht es danach aus, denn die brandenburgische Kommunalaufsicht hat erhebliche Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Besetzung des Ausschusses. Vorausgegangen war ein Prüfauftrag des Hauptausschussvorsitzenden Werner Mundt ( CDU) bei der Kommunalaufsicht ob genau dieses Punkts. Dabei sei es ihm um „eine hundertprozentige Rechtssicherheit für die Arbeit des Sonderausschusses“ gegangen, wie er gegenüber der MAZ sagt.

Kommunalaufsicht sieht potenzielle Möglichkeit der Befangenheit

Die Prüfung bestätigte schließlich genau die Befürchtungen, die im Vorfeld der Sitzung und bereits auch im Verlauf der Diskussion, wie die Geschehnisse um die Holding aufzuklären seien, von verschiedenen Seiten bereits geäußert worden waren: Die Aufsichtsratsmitglieder der Oranienburg Holding sind laut Kommunalaufsicht nicht befugt, an Beratungen und Entscheidungen des Sonder-Hauptausschusses mitzuwirken, soweit es Prüfungen der Vorgänge in der Oranienburg Holding betrifft. Der Grund – die Kommunalaufsicht sieht hier die potenzielle Möglichkeit der Befangenheit. Konkret bedeutet das, dass nach Anwendung dieses Hinweises bei der vorgesehenen Besetzung des Sonderausschusses durch die Mitglieder des Hauptausschusses dieser gar nicht arbeitsfähig wäre. Denn von den elf Hauptausschussmitgliedern – einschließlich Bürgermeister Alexander Laesicke – betrifft dies eine Vielzahl an Personen: Neben Alexander Laesicke gehören auch die Ausschussmitglieder Ralph Bujok (Linke, Aufsichtsratsvorsitzender), Christian Howe ( CDU), Werner Mundt ( CDU), Antje Wendt (FWO/Piraten) und Tim Zimmermann ( AfD) zum Aufsichtsrat der Holding, als stellvertretende Mitglieder im Hauptausschuss zudem Olaf Kästner (Linke), Burkhard Wilde ( SPD) und Joachim Radke ( AfD).

Fraktion FWO/Piraten hatte eigenständig bereits im Vorfeld reagiert

Bereits im Vorfeld ob der im Raum stehenden Befangenheit aufgrund einer Überschneidung der Mandate reagiert hat die Fraktion FWO/Piraten. „Wir haben direkt nach der Entscheidung des Sonder-Untersuchungsausschusses im Hauptausschuss unsere dortige Vertreterin Antje Wendt abgezogen, Kathleen Stange wird ihren Platz einnehmen“, berichtete Thomas Ney (Piraten) bereits vor der Entscheidung der Kommunalaufsicht.

Prüfung durch Kommunalaufsicht soll für Rechtssicherheit sorgen

Wie der einberufene Ausschuss mit der Stellungnahme der Kommunalaufsicht umgeht, wird sich am Montag zeigen. „Die Sitzung wird zunächst wie geplant eröffnet, die ersten beiden Tagesordnungspunkte sind von der Neuentwicklung nicht betroffen. Auch das hat die Kommunalaufsicht geprüft und klargestellt“, sagt Werner Mundt. Er hatte den Sonderausschuss ursprünglich bereits am 8. Juli einberufen wollen, „zeitnah, an einer schnellen Aufklärung der im Raum stehenden Dinge ist uns allen gelegen“, wie er sagt. Aufgrund von Urlaubsabwesenheiten wurde der Ausschuss schließlich auf den 27. Juli terminiert. Mundt selbst ist an einer zügigen, aber auch gründlichen Aufarbeitung der Geschehnisse rund um die Holding gelegen. „Ich stehe ganz klar für eine Aufklärung aller Vorwürfe. Als Ausschussvorsitzender bin ich zu allererst der Neutralität verpflichtet“, stellt er klar. Die Stellungnahme der Kommunalaufsicht begrüßt er dennoch, schließlich „ist mir wichtig, dass die Ergebnisse des Untersuchungsausschusses auch rechtlich auf sicheren Füßen stehen“.

Eindeutige Trennung von Aufsichtsrats- und Ausschussmitgliedern gefordert

Zu erwarten ist am Montag offenbar nach MAZ-Informationen ein Antrag der SPD auf Einberufung einer Sondersitzung der Stadtverordnetenversammlung, „wenn möglich bereits in der übernächsten Woche“, so der Stadtverordnetenvorsteher Dirk Blettermann ( SPD). In dieser soll dann entschieden werden, welche Stadtverordneten die Plätze im Untersuchungsausschuss einnehmen sollen und auch welche Punkte der Ausschuss konkret untersuchen soll. „Wichtig ist mit Bezug auf die Stellungnahme der Kommunalverfassung eine eindeutige Trennung von Aufsichtsrats- und Untersuchungsausschussmitgliedern“, sagt Blettermann. Er ist zugleich froh über die Initiative des Ausschussvorsitzenden Werner Mundt: „Ich bin ihm sehr dankbar, dass er die Bedenken vorab durch die Kommunalaufsicht hat prüfen lassen. Gründlichkeit muss hier vor Schnelligkeit gehen.“ „Das hätte man auch einfacher haben können“, konstatiert Thomas Ney (Piraten) die Entwicklung. Seine Fraktion hatte ursprünglich mit der FDP einen gemeinsamen Antrag auf die Einrichtung eines unabhängigen Gremiums zur Aufklärung der Geschehnisse rund um die Holding vorgeschlagen. Dieser hatte unter den Stadtverordneten jedoch keine Mehrheit gefunden.

Von Nadine Bieneck