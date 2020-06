Oranienburg

Ja, „turbulent und außergewöhnlich“ seien die letzten Wochen gewesen, räumt Alireza Assadi ein. Seit Mitte Mai steht der Geschäftsführer der Oranienburg Holding GmbH im Mittelpunkt einer Kampagne, die unter anderem mittels anonymer Briefe geführt wird. In denen werden beachtliche Vorwürfe gegen den 48-Jährigen, aber auch die Gründung und Bildung der Holding selbst erhoben. Viel wurde in diesen Wochen über ihn gesprochen, wenig jedoch mit ihm.

Verantwortung für die Sache wichtiger als juristische Scharmützel

Dass diese Wochen nicht spurlos an ihm vorbei gegangen seien, gibt er unumwunden zu. Gegen die im Raum stehenden Vorwürfe plant der 48-Jährige jedoch nicht juristisch vorzugehen. Vielmehr will er Ruhe bewahren, sagt er. Für ihn gilt, „die juristischen Mittel nicht über zu strapazieren“. Die Verantwortung, die er als Geschäftsführers der Holding übernommen habe, bewertet er für wichtiger als juristische Scharmützel. „Verantwortung für unsere Kunden, für unser Unternehmen und unsere Mitarbeiter, für die Stadt“. Diese habe ihm im November 2018 den Auftrag übertragen, Ziele und Vorgaben gesetzt, die Holding zu entwickeln. „Im Sinne der Stadt und ihrer Einwohner. Ich sehe es als meine Aufgabe, genau dies auch zu tun.“ Er glaube – trotz aller Diskussionen um den Stadtkonzern – „an die Sache und ich bin zu einhundert Prozent davon überzeugt, dass dieses Konstrukt genau das richtige für die Stadt ist.“ Dazu gehöre im Übrigen, auch in schlechten und nicht nur in guten Zeiten seinen Mann zu stehen. „Aufgeben ist generell nicht meine Art“, sagt er.

Nicht Politik, sondern Unternehmensführung sei seine Aufgabe

„Es ist nicht mein Auftrag, Politik zu machen“, meint Assadi, „sondern das Unternehmen zu leiten, zu führen und zu entwickeln. Ich möchte für die Mitarbeiter die Bedingungen schaffen, unter denen sie ihre bestmöglichen Leistungen abrufen können“, für die Holding und somit auch für die Stadt Oranienburg. Natürlich gelte es, die politischen Vorgaben der Stadt, ergo der Stadtverordneten, des Bürgermeisters als Holding-Gesellschafter sowie des Aufsichtsrates zu achten. Nicht immer eine einfache Gemengelage, wenngleich er sich bemühe, „verbindende Elemente aus der Politik aufzunehmen und für uns als Holding zu verarbeiten.“

Vieles sei bereits in der kurzen Zeit erreicht worden

Viel habe der Stadtkonzern in den vergangenen anderthalb Jahren bereits erreicht. Selbstkritisch räumt Alireza Assadi zugleich jedoch ein, dass die Kommunikation über die Arbeit der Holding mangelhaft gewesen sei. „In dieser Hinsicht haben wir aus den vergangenen Wochen viel gelernt. Wir werden unsere Kommunikationsstrategie deutlich ändern, das gehen wir bereits auch an“, kündigt er eine Kommunikationsoffensive an. Dass Öffentlichkeit und Einwohner der Stadt die Entwicklung der Holding kritisch begleiten und beobachten, sei ihr gutes Recht, findet Assadi. „Wir sind beim Start der Holding in guter Absicht davon ausgegangen, zunächst unsere Arbeit zu verrichten und zu gegebener Zeit, wenn wir die uns gesteckten Ziele erreicht haben, darüber auch zu berichten. Das war sicher falsch und ist uns im Nachhinein als Geheimniskrämerei ausgelegt worden.“ Intransparenz über die Geschäftsaktivitäten sei jedoch nie das Ziel gewesen, vielmehr sollten ständige Wasserstandsmeldungen vermieden werden. „Wir haben daraus gelernt und Maßnahmen ergriffen, dem zu begegnen. Wir müssen Wissen vermitteln, über alles, was wir tun, auch im Vorfeld berichten“, sagt er selbstkritisch.

Lerneffekte aus den vergangenen Wochen

Der Austausch mit der Stadtverwaltung in Person von Bürgermeister Alexander Laesicke sowie dem Aufsichtsrat sei kontinuierlich und stets konstruktiv. Auch mit den Fraktionen sei er regelmäßig im Austausch. „Neben dem Kommunikationsfluss in alle Richtungen haben wir ebenfalls festgestellt, dass wir viel mehr auch für die Wissensvermittlung in den politischen Gremien hätten tun müssen“, hat Assadi einen zweiten Lerneffekt festgestellt. „Ein neuer Stadtkonzern wirft nun mal viele Fragen und vielleicht auch Unsicherheiten auf. Wir selbst lernen immer wieder neu dazu, so wie auch die Stadt. So ein Veränderungsprozess ist für alle Beteiligten intern und extern stets eine große, manchmal auch verunsichernde Herausforderung.“ Die Holding befinde sich im kommunalpolitischen Umfeld. „Da spielt Politik nun mal eine Rolle.“ Der politische Auftrag jedoch sei von Anfang an klar gewesen, auch mit deutlicher Mehrheit der Stadtverordneten getroffen worden, erinnert Assadi. Das Stadtparlament hat sich seit der Holding-Gründung 2018 verändert, inzwischen gibt es mehr Fraktionen, viele neue Gesichter unter den Stadtverordneten. Der politische Auftrag, mit dem die Stadt Alireza Assadi zum 1. Januar 2019 als Geschäftsführer der Holding eingesetzt hat, habe sich jedoch „nicht verändert. Daher halte ich an meiner Zielstellung, im Sinne der Stadt das Beste aus dem Unternehmensverbund zu machen, auch fest“. Sollte sich der politische Willen der Stadt ändern, müsse er dies akzeptieren. Gegenwärtig sieht es danach jedoch nicht aus. Möglicherweise auch deshalb würden anonyme Briefe die Runde machen, gibt er zu bedenken. Denn „hätten deren Absender eine politische Mehrheit in der Stadt, hätten sie den Weg anonymer Schreiben nicht gehen müssen.“

Nicht vom Erstwohnsitz hänge ab, ob man im Herzen Oranienburger sei

Seit 2012 ist der 48-Jährige in Oranienburg tätig, dreimal wurden seine Verträge in dieser Zeit durch die Stadt verlängert. Dies wäre kaum der Fall gewesen, hätten Leistungen und Ergebnisse nicht für ihn gesprochen, gibt er zu bedenken. Vorhaltungen, er würde sich nicht mit der Stadt identifizieren, da er seinen Hauptwohnsitz nicht nach Oranienburg verlegt habe, weist er von sich. Vier Tage in der Woche ist Assadi vor Ort in Oranienburg, hat sich in der Stadt eine Zweitwohnung eingerichtet. Ob man im Herzen Oranienburger sei, hänge nicht von der Wahl des Erstwohnsitzes ab, findet er. Die Arbeit als Geschäftsführer lässt sich nicht in eine fixe Stundenanzahl pressen. „Ich arbeite zu einhundert Prozent für die Stadt Oranienburg“, sagt der 48-Jährige klipp und klar. „Sieben Tage in der Woche stehe ich in der Verantwortung und es hat noch keinen Fall gegeben, wo ich nicht da war, als man mich gebraucht hat.“ Dass sein Hauptwohnsitz nach wie vor in Frankfurt/Main angesiedelt sei, hat ausschließlich private Gründe.

Kommunikationsoffensive wird eingeläutet

Die neue Kommunikationsoffensive läutet Assadi mit guten Nachrichten ein. „Wir haben ein sehr erfolgreiches erstes Jahr hinter uns gebracht. Alle Zahlen liegen auf dem Tisch“, sagt er. Die Jahresabschlussprüfung 2019 sei vor wenigen Tagen dem Aufsichtsrat vorgestellt worden. Das Ergebnis: „Alles hat seinen rechten Gang, die Zahlen und Bilanzen stimmen, ebenso das gesamte Konstrukt. Steuerlich und rechtlich haben wir das Jahr 2019 sauber abgeschlossen.“ Seit der Unternehmensgründung seien zudem Einsparungen im Verbund erzielt worden, Synergiepotenziale genutzt worden – qualitativ ebenso wie finanziell. Eine ausführliche, öffentliche Bilanz des ersten Geschäftsjahrs kündigt er für die nächsten Wochen an. Auch die Herausforderungen der Coronakrise habe der Stadtkonzern gut gemeistert. „Das war unsere erste echte Bewährungsprobe“, räumt Assadi ein. Die hätte das ein oder andere Unternehmen im Verbund möglicherweise „aus der Spur gehauen“, wäre es auf sich allein gestellt gewesen. „Das hat uns gezeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind.“ Genau den will Assadi auch weiter gehen und nach vorn schauen. Zukünftig transparenter und mit dem Mandat, welches die Stadtpolitik ihm vorgibt.

Von Nadine Bieneck