Oranienburg: Hospizverein droht weiter die Heimatlosigkeit

Oranienburg

Die Tafel im Besprechungsraum war festlich gedeckt, Blumensträuße standen in Vasen parat – es war ein Tag zum Feiern im Hospizverein Oberhavel in Oranienburg. Randolf Dehmel, seit zwei Wochen Vorstandsvorsitzender, wurde von der Potsdamer Staatskanzlei für sein langjähriges ehrenamtliches Engagement als Hospizbegleiter ausgezeichnet (MAZ berichtete). Allerdings schwebt die ungewisse räumliche Zukunft des Vereines auch an diesem (Fest)Tag über allem.

Randolf Dehmel (l.) wurde am Montag für sein ehrenamtliches Engagement geehrt. Quelle: Knut Hagedorn

Erst im Oktober vergangenen Jahres war der Oberhavel Hospiz e. V. in die neuen Räume in der Freienwalder Straße gezogen. Allerdings wurde der Mietvertrag bereits zum 30. Juni dieses Jahres wieder gekündigt. Ohne eigenes Zutun in einen Rechtsstreit um Baugenehmigungen und Nutzungsänderungen zwischen dem Vermieter und dem Landkreis Oberhavel geraten (MAZ berichtete). Nach intensiven Gesprächen wurde seitens des Vermieters ein Aufschub der Kündigung gewährt.

Hospizverein droht Teilabriss des jetzigen Gebäudes

„Wir haben am 21. Oktober ein weiteres Gespräch mit dem Vermieter und danach werden wir sehen, wie es weitergeht“, berichtet Preisträger Randolf Dehmel am Montag. Allerdings merkt man die Sorge um die Zukunft auch dem 65-Jährigen deutlich an. „Stand jetzt muss ein Teil des Gebäudes abgerissen werden. Dann wären unsere Räumlichkeiten natürlich einfach zu klein. Wir müssen dann natürlich schauen, sollte der Teilabriss erfolgen, macht es dann räumlich überhaupt noch Sinn für uns, hier zu bleiben“, so Dehmel nachdenklich.

Ehemalige Kasernenkantine in Lehnitz keine Alternative

Die Suche nach neuen Räumlichkeiten läuft auf Hochtouren. Ein Angebot des Landkreises auf das ehemalige Kasernengelände nach Lehnitz umzuziehen, wurde seitens des Hospizvereines abgelehnt. „Zum einen ist die Lage nicht ideal für unsere Zwecke, zum anderen sind die Räume der einstigen Kasernenkantine einfach zu groß für uns und ein Umbau würde unsere finanziellen Möglichkeiten sprengen“, berichtet Ines Knospe vom Hospizverein. Auch Gespräche mit sämtlichen Kreistagsabgeordneten und auch Initiativen von Landrat Ludger Weskamp (SPD) fruchteten bislang nicht.

Unmittelbare Nähe zum S-Bahnhof ein wichtiges Kriterium

Der Hospizverein betont dabei aber nochmals deutlich, dass man keine überladenen Forderungen habe, aber dennoch einige Parameter einfach stimmen sollten, wie Jaqueline Werk vom Hospizverein berichtet. „Wir haben natürlich auch viele ältere Menschen, die zu uns kommen und demnach ist es für uns schon wichtig, in Nähe des S-Bahnhofes zu liegen. Länger als zehn Minuten sollte die Entfernung nicht sein.“ Auch bei der Fläche haben die Vorstandsmitglieder des Hospizvereines eine klare Vorstellung, unter 150 Quadratmeter sollten es nicht sein. “Wir warten jetzt gespannt das Gespräch mit dem Vermieter ab. Aber natürlich belastet uns die Ungewissheit und wir hoffen, dass wir bald dieses Thema zu aller Zufriedenheit lösen können“, so Randolf Dehmel.

Von Knut Hagedorn