Oranienburg: Hund verletzt drei Personen

Oranienburg

In der Oranienburger Lehnitzstraße wurden am Freitag (28. August) gegen 15 Uhr drei Personen von einem mittelgroßen Hund verletzt. Eine 25-jährige Frau führte den mittelgroßen Hund an der Leine. Als dieser einen kleinen Hund sah, riss er sich los und biss den kleineren Hund.

In der weiteren Folge wurden die 67-jährige Hundehalterin des kleinen Hundes beim Versuch die Hunde zu trennen sowie zwei weitere Personen, ein 35-jähriger Mann und eine 43-jährige Frau in Hände und Bein gebissen. Die vor Ort gerufene Rettung behandelte zwei Verletzte ambulant vor Ort, die 43-Jährige wurde aufgrund ihrer Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Der kleine Hund war ebenfalls verletzt. Es wurde eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung aufgenommen, die Kriminalpolizei ermittelt.

Von MAZonline