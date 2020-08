Sachsenhausen

Es ist ein Nachbarschaftsstreit, der längst eskaliert ist und der seit geraumer Zeit das Oranienburger Ordnungsamt mächtig beschäftigt. Auslöser der Streitigkeiten: Eine Beißerei unter Hunden. Bereits im April 2018 fand dieser Vorfall statt, wie Helgrit Kniffert berichtet.

Die Hundehalterin war an diesem Tag mit zweien ihrer Vierbeiner in der Straße Hinter dem Schloßpark unterwegs, als „ein dort lebender Schäferhund den Gartenzaun des Grundstücks überwand und sich auf meinen Hund stürzte“, erinnert sich die Oranienburgerin. Die anschließend Situation war unübersichtlich, Helgrit Kniffert sei geschockt gewesen und habe daraufhin die Leine eines ihrer Hunde losgelassen, während sie den zweiten Hund versuchte zu schützen. Anschließend begab sich die 59-Jährige zu ihrem Zuhause, welches sich einige hundert Meter entfernt im Weg zur Biberfarm befindet.

Brief vom Ordnungsamt sorgt für Ärger

Die Halterin des Schäferhundes habe sich im Nachgang bei ihr entschuldigt. Helgrit Kniffert entschied sich daraufhin, die Sache auf sich beruhen zu lassen, obgleich „es mehrere solcher Vorfälle auch bei anderen Nachbarn gegeben hat“, wie sie sagt.

Einige Monate später, im August 2018, zeigte sie den Vorfall schließlich dann doch beim Ordnungsamt an, „zu meiner eigenen Sicherheit“, wie sie sagt. So richtig hoch kochte ihr Gemüt, als ihr im November Post vom Ordnungsamt ins Haus flatterte. „Ich bin aus allen Wolken gefallen, als ich in dem Schreiben las, wie das Ordnungsamt den Vorfall darstellte und überdies behauptete, mein Hund „Patty“ hätte die Halterin des Schäferhundes gebissen. Das ist einfach nicht wahr“, ist die 59-Jährige sauer.

Helgrit Kniffert zieht vor das Amtsgericht – und bekommt Recht

Sie habe daraufhin mehrfach das Gespräch mit den verantwortlichen Mitarbeitern des Ordnungsamtes gesucht, sei jedoch dort stets auf taube Ohren gestoßen. Vielmehr erhielt sie im Zuge des Verfahrens Auflagen für ihren eigenen Hund, durfte diesen zeitweise nur noch mit Maulkorb und Leine ausführen. Ein Zustand, der laut Helgrit Kniffert auf einem Lügengespinst basiert und den sie keinesfalls auf sich sitzen lassen will, gegen den sie sich erbittert wehrt.

Bis zum Amtsgericht zog die Oranienburgerin, das Anfang März 2020 dazu ein Urteil erließ. Laut dem darf die Halterin des Schäferhundes nicht mehr behaupten, Knifferts Hund hätte sie gebissen. Tut sie das doch, droht ihr ein Ordnungsgeld von bis zu 250.000 Euro oder ersatzweise sechs Monate Haft. Helgrit Kniffert fühlt sich durch dieses Urteil in ihrem Kampf bestätigt, fordert nun, dass das Oranienburger Ordnungsamt nachzieht. Dessen„willkürliches Verhalten“, stößt der 59-Jährigen übel auf. „Da wird mit unterschiedlichem Maß gemessen“, beschreibt sie ihre Erfahrungen. „Was da läuft, ist behördliche Schikane. Opfer werden zu Tätern gemacht“, erhebt sie schwere Vorwürfe.

Ordnungsamt hält sich bedeckt

Seitens des Ordnungsamtes begegnet man den MAZ-Anfragen zu besagten Vorfällen schmallippig. Der Konflikt zwischen den beteiligten Personen sei bekannt, dem Thema werde viel Aufmerksamkeit gewidmet. Öffentlich könne man jedoch „nur schwer dazu Stellung beziehen, da wir die Privatsphäre und Persönlichkeitsrechte beider Seiten in diesem Konflikt zu wahren haben“, heißt es.

„Alle Vorfälle dazu, die uns in der Vergangenheit die Hundehaltung betreffend angezeigt wurden, sind aber abschließend bearbeitet. Im Moment gibt es kein laufendes Verfahren“, heißt es weiter. Das Urteil des Amtsgerichtes, welches Teile der Entscheidungen des Ordnungsamtes nicht stützt, sei für die Mitarbeiter des Ordnungsamtes nicht maßgeblich. Lediglich bei einem Urteil des Verwaltungsgericht wäre dies ein Anlass, Hunde und Hundehalter erneut zu überprüfen.

Schäferhund büchst nicht mehr aus

Tatsächlich sei ihr Hund nach seiner Ankunft im neuen Zuhause – sie hatte ihn zuvor aus dem Tierheim Tornow geholt – damals im April 2018 über den Zaun entwichen, räumt die Nachbarin, deren Name dieser Zeitung vorliegt, auf MAZ-Nachfrage ein. „Das war in der Anfangszeit und ist inzwischen längst Geschichte“, sagt sie.

Als erfahrene Hundehalterin – sie sei viele Jahre Mitglied in einem Hundeverein gewesen – habe sie mit dem Hund trainiert. Vorfälle wie besagter Angriff seien längst Geschichte. Der Konflikt belaste auch sie, „ich will einfach nur noch meine Ruhe haben“, sagt sie, sichtlich angegriffen. Sie versuche seit geraumer Zeit, Helgrit Kniffert aus dem Weg zu gehen und Berührungspunkte zu vermeiden. Dabei seien beide Frauen ursprünglich sogar gemeinsam mit ihren Hunden unterwegs gewesen, sagt sie kopfschüttelnd.

„Ich werde weiter kämpfen“

Es ist ein Nachbarschaftsstreit, bei dem keiner gewinnen kann. Und der beide Parteien nicht nur viele Nerven, sondern inzwischen auch eine Menge Geld, so für Anwälte, gekostet hat. Helgrit Kniffert will dennoch nicht nachlassen. „Ich werde weiter kämpfen“, sagt sie. Ihr Ziel: „Ich möchte, dass mein Hund ’Patty’ rehabilitiert wird“. Der Konflikt wird das Ordnungsamt also auch künftig weiter beschäftigen.

Hundestadt Oranienburg Aktuell leben im Stadtgebiet Oranienburg 3861 Hunde. 1949 dieser Hunde sind beim Ordnungsamt anzeigepflichtig, da sie größer als 40 Zentimeter sind und mehr als 20 Kilogramm wiegen. Die entsprechenden Hundehalter müssen in diesem Fall ein Führungszeugnis vorlegen. 34 Hunde gelten in Oranienburg als gefährlich nach §8 der Hundehalterordnung. Zwölf davon gelten aufgrund von Bissen als gefährlich.

Von Nadine Bieneck