Grund zur Freude gibt es bei der Oranienburger Torhorst-Gesamtschule: Die Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) übergab am Donnerstag acht aufgerüstete Computer.

Oranienburg: ILB übergibt acht Computer an Torhorst-Gesamtschule

