Oranienburg: Ilona Safyanenko ist die neue Ansprechpartnerin für Flüchtlingsangelegenheiten

Oranienburg

Über 500 Menschen aus der Ukraine sind in den letzten Wochen in Oranienburg eingetroffen. Die Orientierung in dem fremden Land stellt die meisten schon aufgrund fehlender Sprachkenntnisse vor große Herausforderungen. Um ihnen eine Anlaufstelle in der Stadtverwaltung zu bieten, wo sie Rat und Unterstützung bei Fragen rund um die Ankunft in Deutschland erhalten, hat die Stadt Oranienburg zum 11. April eine Ansprechpartnerin für Flüchtlingsangelegenheiten angestellt. Ilona Safyanenko stammt aus der Ukraine, wo sie zusammen mit ihrem Mann eine Textil-Firma in Mykolajiw betreibt.

Safyanenko lebt seit drei Jahren in Oranienburg

Seit über drei Jahren lebt sie in Oranienburg, von wo aus sie sich bis Kriegsbeginn um den Weiterverkauf der Produkte in die EU-Staaten kümmerte. Als die ukrainische Fabrik bereits zu Kriegsbeginn zerstört und damit auch ihr Arbeitsplatz hinfällig wurde und zugleich immer mehr Schutzsuchende aus der Ukraine nach Deutschland kamen, wollte sie den Ankommenden helfen. Zunächst als Ehrenamtliche im Ankunftszentrum für Asylsuchende in Berlin, jetzt als Sachbearbeiterin für Flüchtlingsangelegenheiten in der Oranienburger Stadtverwaltung.

Die Stadt Oranienburg zeigt große Solidarität mit der Ukraine. Quelle: Enrico Kugler

Die neue Stelle bringt jeden Tag Herausforderungen mit sich: „Das größte Problem ist zurzeit die Unterbringung“, erklärt Ilona Safyanenko. Der Landkreis Oberhavel hat inzwischen einen Aufnahmestopp verhängt und verweist ankommende Flüchtlinge auf die Zentrale Erstaufnahme in Eisenhüttenstadt, von wo sie auf freie Unterkünfte im ganzen Land verteilt werden. Ein großes Problem für nachziehende Familienmitglieder, deren Verwandte bereits in Oranienburg registriert sind. Ilona Safyanenko versucht zu unterstützen so gut es geht – bei Fragen zur Unterbringung und Registrierung, bei Behördengängen, Antragsstellungen und manchmal auch bei Arztbesuchen. „Einige der angekommenen Ukrainerinnen sind schwer krank und auf gute ärztliche Versorgung angewiesen, die nicht immer schnell zu bekommen ist. Hinzu kommen die sprachlichen Barrieren, die bei schwierigen Krankheitsbildern schnell riskant werden können“, erzählt sie.

Ilona Safyanenko will Hilfestellungen geben

Auch bei Fragen zum Schulbesuch versucht Ilona Safyanenko Hilfestellung zu geben. „Ich habe schon zu mehreren Schulen Kontakt aufgenommen und hoffe, dass bald alle ukrainischen Kinder und Jugendlichen einen Schulplatz in der Stadt erhalten. Um die Wartezeit sinnvoll zu nutzen, wäre es gut, wenn man ihnen auch vorher schon Sprachkurse anbieten könnte, damit sie beim Schulstart nach den Sommerferien schon etwas Deutsch sprechen.“ Die leise Hoffnung, dass viele Familien in ein paar Monaten doch wieder in ihre Heimat zurückkönnen, will aber auch sie nicht aufgeben.

Geflüchteten eine Unterkunft bereitstellen als große Aufgabe

Ihre nächsten drängendsten Aufgaben kann Ilona Safyanenko kaum benennen, denn die Situation ändert sich ständig. „Zurzeit fordern mich vor allem die Fragen zur Unterbringung. Nicht nur von Menschen, die jetzt erst ankommen und keine Unterkunft mehr finden, sondern auch von Geflüchteten, die privat aufgenommen wurden und nun wieder aus ihren Unterkünften raus müssen. Viele der Gastfamilien, die den Menschen ein Obdach gegeben haben, geraten nach einigen Monaten an ihre Grenzen“, so Safyanenko.

Hilfsspenden für die Ukraine vor allem im Oranienburger Oranienwerk koordiniert. Quelle: Robert Roeske

Wünschen würde sie sich, dass Oranienburger und hier lebende Ukrainer bald zusammenkommen, um sich besser kennenzulernen. „Ich könnte mir gut einen Kennenlernen-Abend vorstellen, bei dem sich alle austauschen und Einblicke in die Kultur der anderen erhalten. Bei der Gelegenheit könnte man die Menschen aus der Ukraine auch über einige der deutschen Gepflogenheiten und Regeln aufklären, was sicher beim Ankommen hilft.“ Auch darüber, wie eine langfristige Integration gelingen kann, hat sich Oranienburgs neue Flüchtlingsbeauftragte bereits Gedanken gemacht: „Wichtig ist, dass wir miteinander kommunizieren und uns kennenlernen. Dabei würden gemeinsame Veranstaltungen, Kurse und AGs helfen, ins Gespräch zu kommen. Wer passende Ideen hat und diese ehrenamtlich umsetzen möchte, darf sich gerne bei mir melden,“ so Ilona Safyanenko.

Von MAZonline