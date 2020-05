Im bunten Petticoat-Kleid auf Masken-Tour

Kremmen/Oranienburg

Einem Weihnachtsgeschenk ist es zu verdanken, dass alle Mitarbeiter der Bäckerei Plentz jetzt Gesichtsmasken tragen – Ton in Ton zur Bäckerschürze und zum Tuch. Jessica Günther (42) aus Oranienburg hat die Masken genäht.

„Mein Mann hat mir 2013 eine Nähemaschine zu Weihnachten geschenkt. Seitdem ist das Nähen meine Leidenschaft“, sagt Jessica Günther. Jessica Günther ist auch ein Fan der 50er Jahre und näht sogar ihre Petticoat-Kleider selbst, die sie fast täglich trägt.

Anzeige

Ihre ganze Familie hat sie schon mit ihrem 50er-Jahre-Faible angesteckt. Sie näht nicht nur ihren Zwillingen Mina Sophie und Svea Marieke (12) Outfits in dem Stil – vom Kleid bis zum Badeanzug –, sondern auch ihrem Mann Marten (40). Als sie ihn durch Zufall 1999 über einen Freund kennenlernte, merkten die zwei schnell, dass sie zusammenpassen wie „Topf und Deckel“.

Weitere MAZ+ Artikel

„Er fand die Musik aus den 50er toll und ich die Mode“, sagt Jessica Günther und ergänzt: „Aber gut, dass die Frauen heutzutage mehr Rechte haben. Diesbezüglich waren die 50er Jahre für uns Frauen ja nicht so rosig.“

Das Kleid passend zum Auto genäht. Quelle: privat

Familie Günther ist inzwischen so ein großer Fan der 50er, dass sie sich sogar einen Oldie angeschafft hat – oft düsen sie in ihrem türkisfarbenen Chevi Bel Air Baujahr 1966 zu Veranstaltungen wie zum Oldtimer Treffen in Paaren-Glien oder zu den Werder Classics. Aus Washington war der Ami-Schlitten einst eingeschifft worden.

„Als mein Mann mir damals die Nähmaschine schenkte, konnte ich überhaupt nicht nähen“, erzählt Jessica Günther. „Ich war zwar schon vorher kreativ, habe mit den Kindern viel gebastelt und den Garten angelegt, aber auf die Idee, mir eine Nähmaschine zu kaufen, wäre ich nicht gekommen.“

Im Internet machts sich Jessica Günther schlau. Aber zeitlich startet auch „Ina“ aus Berlin ihren Nähblog „Pattydoo“ und Jessica Günther verfolgt gespannt jeden Schnitt.

„Ich habe angefangen, kleine Taschen zu nähen, kleine Kissen für die Omas, eine Art Kleidchen für die Wäscheklammern und eine Einlage für den Brotkorb“, erinnert sie sich. Dass sie sich damals nicht an den Stoff Jersey getraut hat, darüber kann sie heute nur lachen. Etwa drei Stunden braucht sie heute für ein Pettycoat-Kleid, wenn sie den Schnitt kennt. Ihr Mann hat aus Gaudi mal die Zeit gestoppt. „Bei neuen, komplizierteren Schnitten dauert es natürlich länger“, sagt Jessica Günther.

Die drei Damen von der Bäckerei Plentz in der Havelstraße in Oranienburg – die Masken passend zur Schürze und zum Tuch hat Jessica Günther genäht. Quelle: Robert Roeske

Und weil in den Bäckereien Plentz auch das Auge mitisst, hat sich Jessica Günther gleich bereiterklärt, Masken zu nähen. 160 Mundschutze hat sie durch ihre Nähmaschine im Homeoffice rattern lassen – so viele, dass jeder Mitarbeiter auch eine Maske zum Wechseln hat.

„Es war gar nicht so leicht, den passenden Stoff zu bekommen“, sagt die Hobby-Näherin. In Berlin in einem Laden wurde sie fündig. „Aber dort gab es nur noch fünf Meter von dem Stoff – es musste ja der gleiche wie die Schürzen sein.“ Kommissar Zufall hat ihr dann noch einmal sieben Meter beschert. In Oranienburg hat sie im „Stoffleben“ in der Eisenacher Straße 11 Nachschub bekommen.

Auch in der Plentz-Filiale Am Markt in Kremmen sitzt die Maske perfekt. Quelle: Robert Roeske

Und jetzt macht sie sich schon wieder Gedanken um ein neues Stück. Ihre Zwillinge haben am 15. Mai Geburtstag. Ein Mädchen wünscht sich eine Shorts, das andere ein Kleid. „Die Shorts war schnell genäht, aber über das Kleid hab’ ich mir viele Gedanken gemacht. Ich will ja nicht jedes Jahr mit dem gleichen Schnitt punkten“, lacht die Hobby-Näherin. Übrigens: sie hat jetzt ein Gewerbe angemeldet. Schon bald will sie Sachen für andere 50er-Jahre-Fans nähen. Mehr Infos über Jessica Günther, die auf Facebook unter ihrem Spitznamen Jesse Sews zu finden ist.

www.facebook.com/jessesews2016

Von Jeannette Hix